Kurz informiert: Streckbetrieb AKW, Schachcomputer, Wochenarbeitszeit, SpaceX

Atomkraft: Grünen-Politikerin Göring-Eckardt hält AKW-Streckbetrieb für denkbar

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen schließt nicht aus, dass Atomkraftwerke in Deutschland doch länger als gesetzlich vorgeschrieben laufen könnten. In der ARD-Fernsehsendung "Anne Will" sagte sie, wenn es zu einer "wirklichen Notsituation" käme, in der Krankenhäuser nicht mehr arbeiten könnten, dann müsse über die Brennstäbe gesprochen werden. Die Laufzeiten der drei noch laufenden deutschen AKW würden aber nicht über die im Atomgesetz verankerte Zeit verlängert werden, sagte Göring-Eckardt. Vielmehr war in der ARD-Sendung von einem Streckbetrieb die Rede. Dabei würden die vorhandenen Brennstäbe länger eingesetzt als bisher geplant. Dafür würden die Brennelemente laut Bundeswirtschaftsministerium "langsamer ' abgebrannt'".

Schachroboter in Moskau bricht Finger eines siebenjährigen Jungen

In Moskau hat ein Schachroboter während einer Partie gegen einen siebenjährigen Jungen dessen Finger gebrochen. Das berichten russische Medien und im Internet kursiert auch ein Video des Vorfalls. Zu sehen ist darauf, wie der Roboter und der Junge in kurzer Abfolge Figuren bewegen, bevor sich beide in die Quere kommen. Als der Finger des Jungen von dem Roboter eingeklemmt wird, kommen immer mehr Erwachsene zu Hilfe. Nach mehreren Sekunden ist der Finger endlich befreit und der Junge wird weggebracht. Der Moscow Times zufolge konnte er einen Tag später wieder an dem eine Woche dauernden Turnier und auch an einer Siegerehrung teilnehmen – mit eingegipstem Finger.

SPD-Politiker Gabriel für längere Wochenarbeitszeit

Der ehemalige SPD-Vorsitzende und frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich für eine verlängerte Wochenarbeitszeit in Deutschland ausgesprochen. Damit ließen sich nicht nur die Einkommen anheben, sondern die Wirtschaft könnte so ihren Fachkräftemangel angehen. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" fragte Gabriel: "Wollen wir Menschen nicht lieber wieder mehr verdienen lassen, indem wir etwas länger arbeiten?"

SpaceX: Rekord für die meisten Raketenstarts aus dem Vorjahr bereits gebrochen

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den eigenen Rekord bei der Zahl erfolgreicher Raketenstarts bereits im Hochsommer gebrochen. Hatte SpaceX 2021 noch 31 Raketenstarts geschafft, folgten übers Wochenende nun die Raketenstarts Nummer 32 und 33 des Jahres 2022. Damit sieht es weiter danach aus, dass SpaceX das selbst gesteckte Ziel von 52 Starts ins All schaffen könnte – das ist im Schnitt ein Start pro Woche. Getrieben wird die immense Geschäftigkeit vom Aufbau des Satelliteninternets Starlink. Dafür wurden inzwischen über 2700 Satelliten in eine Umlaufbahn gebracht. SpaceX-Chef Elon Musk gratulierte dem Team auf Twitter zu dem Rekord.

