Kurz informiert: Strom, Cyberangriff, Online-Shopping, Sky

Erneuerbare Energien decken 2020 fast die Hälfte des Stromverbrauchs

Erneuerbare Energien wie Wind- und Solarkraft haben in diesem Jahr fast die Hälfte des Stromverbrauches in Deutschland abgedeckt. Konkret lag der Anteil von Strom aus Wind, Photovoltaik, Biomasse und anderen regenerativen Energieträgern bei gut 46 Prozent des Bruttostromverbrauchs, wie vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft zeigten. Im vergangenen Jahr habe er bei 42,5 Prozent gelegen. Ein Grund für den steigenden Anteil des Ökostroms liegt am durch die Corona-Pandemie gesunkenen Stromverbrauch. Wäre in diesem Jahr genauso viel Strom wie im Jahr 2019 verbraucht worden, hätten Erneuerbare Energien gut 44 Prozent des Stromverbrauchs gedeckt.

Cyberangriffe gegen US-Ministerien – Moskau unter Verdacht

Nach verschiedenen Medienberichten sollen Hacker das Finanz- und das Handelsministerium sowie weitere Behörden der USA angegriffen haben. Die Washington Post berichtete, Hacker mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst seien für die Angriffe verantwortlich. Es sei unklar, welche Informationen erbeutet worden seien. Die Cyberattacken dauerten seit Monaten an. Es handele sich um dieselben Hacker, die die IT-Sicherheitsfirma FireEye angegriffen hatten, die US-Behörden oft bei Cyberattacken einschalten. FireEye hatte am vergangenen Dienstag mitgeteilt, bei der Attacke sei auch Angriffssoftware gestohlen worden, mit der das Unternehmen üblicherweise die Abwehrsysteme seiner Kunden teste.

Online-Shopping für die Klimabilanz nicht zwingend schlechter

Für die Klimabilanz beim Einkaufen sind dem Umweltbundesamt zufolge vor allem das Produkt selbst und seine Herstellung entscheidend – und weniger, ob Kunden im Netz bestellen oder im Geschäft um die Ecke kaufen. Bis zu drei Viertel der Treibhausgas-Emissionen entstünden bei der Herstellung, teilte die Behörde unter Berufung auf eine von ihr in Auftrag gegebene Studie mit. Handel und Transport haben demnach nur einen Anteil zwischen einem und zehn Prozent an den Treibhausgasen, die im Lebenszyklus eines Produktes insgesamt entstehen.

Inhalte von Amazon Prime Video kommen zu Sky

Amazon bringt die Inhalte seines Streaming-Dienstes Prime Video auf den Sky-Q-Receiver. Das ermögliche eine Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen, teilte Sky mit. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen außerdem der On-Demand-Dienst Sky Ticket und der Abo-Service Now TV auf Fire-TV-Geräten von Amazon abrufbar werden. Sky integriert auch Netflix und Disney+ – Nutzer müssen für all diese Dienste aber wie üblich separat zahlen.

