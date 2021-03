Kurz informiert: Stromversorgung, Chrome, Autoindustrie, Ingenuity

Bundesrechnungshof kritisiert Altmaier

Der Bundesrechnungshof hat in seinem aktuellen Bericht den Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, gerügt. Die Kontrolle seines Ministeriums in Bezug auf die Energiewende sei lückenhaft: Aspekte zur Versorgungszuverlässigkeit und Systemsicherheit, Wartung und Stabilität von Netzen sowie Versorgungsausfälle decke es "nicht oder nur unzureichend" ab. Bislang habe das BMWi auch nicht erklärt, was es unter einer preisgünstigen und effizienten Versorgung mit Elektrizität verstehe. Mit dem derzeitigen System der staatlich geregelten Preisbestandteile würden die ohnehin hohen Strompreise weiter ansteigen. Der Rechnungshof appelliert daher an Altmaier, eine umfassende Preisreform voranzutreiben, um die Endverbraucher künftig zumutbar finanziell zu belasten.

Google hat die stabile Version des Web-Browsers Chrome für den Desktop angehoben. Das Update, das wie gewohnt über die nächsten Tage und Wochen hinweg an bestehende Browser-Installationen ausgeliefert werden soll, umfasst laut Google insgesamt 8 Schwachstellen-Fixes. Von mindestens sechs Schwachstellen soll ein hohes Risiko ausgehen. Nutzer können das Update via Auto-Update beziehen oder den Browser alternativ auch manuell über den Menüpunkt "Hilfe"--> "Über Google Chrome" auf den neuesten Stand bringen.

Autoindustrie zu Senkung des CO2-Ausstoßes bereit

Der Verband der europäischen Autoindustrie hat sich bereiterklärt, den Ausstoß von Kohlendioxid über das bisher beschlossene Maß hinaus abzusenken. Dies habe der Verband bei einem Treffen mit EU-Kommissionsvize Frans Timmermans signalisiert, erfuhr die dpa aus Teilnehmerkreisen. Bedingung sei aber, dass schärfere CO2-Vorgaben an verbindliche Ausbauziele für Ladesäulen für Elektroautos und Wasserstofftankstellen gekoppelt werde.

Erstflug von Ingenuity rückt näher

Der Mars-Hubschrauber Ingenuity hat alle vier Füße ausgefahren und dürfte nun bald auf dem Marsboden abgestellt werden, um dort seinen historischen ersten Flug über den Roten Planeten in Angriff zu nehmen. Den Fortschritt dieser Vorbereitungen können Interessierte anhand der Fotos verfolgen, die der NASA-Rover Perseverance aufnimmt, der Ingenuity mitgebracht hat. Der erste kurze Flug ist für den 8. April angesetzt. Sollte bei diesem Senkrechtstart alles gutgehen, könnten weitere Flüge folgen.

