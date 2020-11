Kurz informiert: Strukturwandel, App Store, Internet Archive, Fotowettbewerb

BMWi unterstützt Autozulieferer mit Milliarden

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Eckpunkte für ein Milliardenprogramm vorgelegt, mit dem Autozulieferer beim Strukturwandel unterstützt werden sollen. Das Programm soll nach dpa-Informationen auf drei Säulen stehen. Zum einen sollen Investitionen in neue Anlagen, in die Industrie 4.0 und den Umweltschutz gefördert werden, um den Wandel der Produktion zu unterstützen. Zum anderen geht es um Erforschung und Entwicklung von Innovationen wie neuen Antrieben. Außerdem sollen "Innovationscluster" aufgebaut werden. Im Wirtschaftsministerium geht man davon aus, dass das Programm zum 1. Januar 2021 in Kraft treten kann.

Apple warnt vor Einnahmeverlusten im Zuge des App-Store-Streits

Apple hat seine Investoren vor negativen Konsequenzen im weltweit ausgetragenen Streit um den App Store gewarnt. Im jüngsten Börsenbericht des iPhone-Konzerns heißt es, sollte die Provision, die die Firma bei Verkäufen im App Store behält, reduziert oder auf andere Art in ihrem Umfang beschnitten oder eliminiert werden, "könnten der finanzielle Zustand der Firma und das operative Ergebnis erheblich negativ beeinflusst werden". Der iPhone-Konzern streitet sich in den USA aktuell mit der Spielefirma Epic Games um die berühmte 30 Prozent Gebühr. Ob Apple mittlerweile selbst plant, die Provision zu reduzieren, ist unklar.

Internet Archive blendet künftig Faktenchecks und Hintergrundinformationen ein

Im Internet steht viel, darunter auch viel Fragwürdiges – daher hat es sich das Internet Archive zur Aufgabe gemacht, zu einigen archivierten Webseiten korrigierende Informationen zugänglich zu machen. In manchen Fällen können das Hintergrundinformationen sein, mit denen irreführende Aussagen in den richtigen Kontext gestellt werden; in anderen Fällen sind es Faktenprüfungen, die frühere Falschaussagen korrigieren sollen. Die jeweils archivierte Webseite bleibt dabei unverändert, es wird lediglich ein gelb hinterlegter Hinweis zwischen dem Header mit den Suchmaschinen-Angaben und dem Snapshot der Webseite eingeblendet.

Fotowettbewerb "Durch die Nacht" startet

Der neue Fotowettbewerb der c‘t Fotografie startet mit dem spannenden Thema "Durch die Nacht". Damit das geliebte Hobby in der dunklen Winterzeit nicht zu kurz kommt, dürfen passionierte Fotografen diesmal die Schönheit der Dunkelheit erforschen. Dabei ist es egal, ob es sich um die Milchstraße handelt, einen Menschen im Lichtkegel der Laterne, die leuchtende Altstadt oder den Mond über den Bergen. Die Beiträge können bis zum 29. November über die Galerie von c’t Fotografie online eingereicht werden.

