Kurz informiert: Stuttgart, Digitalpakt Schule, Lufthansa, Vorwerk

Polizei sammelt Beweisvideos und -fotos der Stuttgarter Krawallnacht

Im Internet kursieren viele Aufnahmen der Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt am vergangenen Wochenende. Davon will die Polizei profitieren. Sie hat im Internet ein Hinweisportal eingerichtet. Wer Fotos oder Videos von den Ereignissen in der Nacht auf den 21. Juni besitzt, kann diese dort hochladen, damit sie als mögliche Beweise herangezogen werden können. Ermittelt wird unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs. Bereits am sehr frühen Sonntag hatte der Hashtag #stuttgart die Spitze der deutschsprachigen Trendcharts auf Twitter erreicht. Vor diesem Hintergrund hat Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn auch das Geltungsbewusstsein in sozialen Medien als Grund für die Ausschreitungen genannt.

Länder müssen "Digitalpakt Schule" umsetzen

Bei der Umsetzung des "Digitalpakts Schule" sieht Bundesbildungsministerin Anja Karliczek die Länder in der Pflicht. Das könne sie den Ländern nicht abnehmen, sagte die CDU-Politikerin in der ZDF-Sendung Berlin direkt. Der Bund stellt beim Digitalpakt fünf Milliarden Euro zur Verfügung – bislang fließen die Mittel aber nur langsam ab. "Wir tun von unserer Seite für die Infrastruktur alles, was wir können, aber die Umsetzung muss vor Ort passieren", sagte Karliczek. Mit Verweis auf die Corona-Krise äußerte die Bundesministerin aber die Hoffnung, dass das Thema Digitalisierung in der Schule in den Vordergrund gerückt sei.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Lufthansa steigt aus dem Dax ab

Nach fast genau 32 Jahren ist vorerst Schluss: Die Lufthansa steigt aus dem Dax ab. Von nun an wird Deutschlands größte Fluggesellschaft im MDax der mittelgroßen Werte gehandelt. Ihren Platz im Deutschen Aktienindex übernimmt die Deutsche Wohnen. Das Berliner Unternehmen ist der zweite Immobilienkonzern im Dax nach Vonovia. In der Corona-Krise war die Lufthansa schwer unter Druck geraten, der Aktienkurs der Fluggesellschaft brach ein. Ein rund neun Milliarden Euro schweres staatliches Rettungspaket soll das Unternehmen stabilisieren. Tausende Jobs in dem Konzern mit etwa 138.000 Beschäftigten stehen auf der Kippe.

Vorwerk behebt Cloud-Probleme bei Staubsaugerroboter

Vorwerk behebt Fehler mit der Cloud-Verbindung des Staubsaugerroboters VR300 mit einem Firmware-Update. Nach dem Update soll sich der Saugroboter wieder richtig mit den Servern verbinden, verspricht Vorwerk. Aufgrund der fehlerhaften Cloud-Anbindung fehlten dem Saugroboter vorher einige Funktionen. Ebenfalls von den Problemen betroffen sind Nutzer des Vorgängermodells VR200. Für diese User steht derzeit noch keine Lösung bereit.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(igr)