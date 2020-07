Kurz informiert: Stuttgart, Huawei, Tech-Konzerne, Grillen

Stuttgarter Innenstadt bekommt 30 Überwachungskameras

Die Stuttgarter Polizei soll in Wochenendnächten einen besseren Überblick über das Geschehen auf öffentlichen Plätzen in der Innenstadt bekommen. Der Stuttgarter Gemeinderat hat deshalb zugestimmt, dass "bestimmte Bereiche der City" vorübergehend mit etwa 30 Videokameras überwacht werden. Zunächst soll sich eine Projektgruppe um technische, datenschutzrechtliche und örtliche Aspekte kümmern. Zu klären ist auch, wann die Kameras in Betrieb gehen könnten.

Huawei überholt Samsung als größter Handy-Hersteller

Huawei steht in einem neuen Report des Marktforschungsunternehmens Canalys erstmals ganz oben in der Liste der erfolgreichsten Handy-Hersteller. Im zweiten Quartal 2020 hat Huawei demnach mehr Handys verkauft als der vorherige Marktführer Samsung. Beide Hersteller verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang – bei Huawei fällt dieser aber deutlich kleiner aus. Das chinesische Unternehmen verlor nur 5 Prozent, Samsung hatte im Vorjahresquartal noch 30 Prozent mehr Handys verkauft. Zwar musste der südkoreanische Elektronik-Konzern bei Smartphones Federn lassen, das Geschäft mit Speicherchips sorgte bei Samsung aber für eine Gewinnsteigerung im zweiten Quartal.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast.

US-Abgeordnete prangern Amazon, Google & Co. an

Im US-Kongress zeichnet sich ein harter Kurs gegenüber amerikanischen Technologie-Riesen ab, was schärfere Regeln zur Einschränkung ihrer Marktmacht zur Folge haben kann. Bei einer mehr als fünfstündigen Anhörung in einem Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses schossen sich sowohl Demokraten als auch Republikaner auf die Chefs von Amazon, Apple, Facebook und Google ein. Dabei stören sich Demokraten und Republikaner an unterschiedlichen Dingen: Bei den Fragen demokratischer Abgeordneter ging es vor allem um den Vorwurf unfairen Wettbewerbs mit Konkurrenten. Republikaner im Ausschuss prangerten erneut an, dass Online-Unternehmen konservative Ansichten unterdrückten.

Sauberer grillen

Ein echter Holzkohlegrill gilt in vielen Restaurants als Qualitätsmerkmal. Für die umliegende Luft gilt das kaum: Sie wird von den Geräten durch Feinstaub und andere Abgasbestandteile belastet. Das Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart arbeitet an einer Lösung, mit der die Abgasmenge in Kombination mit neuen Verfahren auf ein Zehntel reduziert werden soll. Das Fett wird bei der Technik vorab behandelt, sodass unangenehme Gerüche gar nicht erst gebildet werden. So könnten zukünftig mehr Gastronomen die Schadstoffemission in der betrieblichen Küche angehen, ohne dass dafür weniger Grillfleisch auf die Teller kommt.

