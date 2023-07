Kurz informiert: Tesla, Ritalin, Ideenzug, Ingenuity

Tesla fertigt und verkauft deutlich mehr Autos als erwartet

Tesla hat im zweiten Quartal 2023 mehr Autos gefertigt und verkauft als von Marktbeobachtern vorausgesagt. Eigenen Zahlen des Elektroautoherstellers zufolge habe die Produktion knapp 480.000 Elektroautos betragen, ausgeliefert wurden davon mehr als 466.000. Branchenkenner hatten da deutlich konservativer gerechnet, wohl, weil sie die Wirkung der Preissenkungen von Anfang des Jahres an unterschätzt hatten.

Ritalin bringt Gehirn nichts

Wer hofft, etwa vor einer engen Deadline mithilfe verschreibungspflichtiger Psychostimulanzien zu geistiger Höchstform aufzulaufen, liegt offenbar falsch. In einer kürzlich im Fachblatt "Science Advances" veröffentlichten Studie zeigten zumindest die Wirkstoffe Methylphenidat – vor allem bekannt als Ritalin – , Dextroamphetamin und Modafinil in der Regel keine leistungssteigernde Wirkung. Im Gegenteil: Nahmen die Probanden lediglich ein Placebo ein, schnitten sie in Tests besser ab. "Wir konnten zeigen, dass Wirkstoffe, von denen man eine Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit erwartet, die Nutzer tatsächlich nur dazu bringt, härter zu arbeiten, während die Qualität der Arbeit abnimmt und diese auch noch länger dauert", sagt die Leiterin der Studie, Elizabeth Bowman, von der Universität Melbourne.

Ideenzug in Südstbayern unterwegs

Wer wissen will, wie sich der Regionalschienenverkehr der Zukunft anfühlt, kann dies nun in Südostbayern ausprobieren. Die Deutsche Bahn setzt seit dem heutigen Montag ihren "Ideenzug" auf der Strecke München Hbf – Mühldorf/Inn im regulären Fahrgastbetrieb ein. Den umgebauten Doppelstockwagen hatte die Bahn im September vorigen Jahres erstmals auf der Messe InnoTrans in Berlin vorgestellt. Zu den Innovationen gehören vier Bürokabinen mit absperrbaren Einzelkabinen; sie sind allerdings 1.-Klasse-Passagieren vorbehalten. Aufsehen erregte die Idee in jüngster Zeit, als vermutet wurde, solche Kleinstabteile könnten auch in ICE eingebaut werden. Die Deutsche Bahn verwies gegenüber heise online solche Pläne allerdings ins Reich der Ungewissheit.

Ingenuity meldet sich nach 63-Tagen Funkstille

Die NASA hat nach einer 63-tägigen Funkstille wieder von dem Mars-Helikopter Ingenuity gehört und dessen bereits am 26. April durchgeführten 52. Flug zum Erfolg erklärt. Dass er sich danach lange nicht würde melden können, sei wegen der Bedingungen vor Ort erwartet worden, teilte die US-Weltraumagentur jetzt mit. Ingenuity sei so hinter einem Hügel gelandet, dass er vorübergehend keine Funkverbindungen zu dem Rover Perseverance herstellen konnte. Ein Plan für die Wiederaufnahme des Kontakts war bereits vorbereitet und hat demnach am 28. Juni erfolgreich geklappt. Damit könne man jetzt den 53. Flug des Fluggeräts vorbereiten.

