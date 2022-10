Kurz informiert: Toyota, Amazon, Telegram, Hannah-Arendt-Tage

Weil ein Zugangsschlüssel fünf Jahre lang beim Webdienst zur Softwareentwicklung GitHub öffentlich abrufbar war, waren E-Mail-Adressen und Kundenverwaltungsnummern von Nutzern von Toyotas T-Connect-Plattform potenziell für jedermann abrufbar. Toyota konnte eigenen Angaben zufolge bislang keine Fremdzugriffe dokumentieren, kann dies aber auch nicht komplett ausschließen. Die Schuld schiebt der Autobauer auf einen T-Connect-Subunternehmer, der den Quellcode irrtümlicherweise öffentlich verfügbar gemacht hat und entschuldigt sich für den Vorfall. Mitte September oll das geändert worden sein, sodass über diesen Weg keine Zugriffe mehr möglich sind, versichert Toyota.

Streiks bei Amazon

Passend zum Prime Day streiken Mitarbeiter bundesweit bei Amazon. Unter anderem hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Leipzig zu einem Warnstreik bis Donnerstagmorgen aufgerufen. "Angesichts der enormen wirtschaftlichen Belastungen durch die aktuellen Preissteigerungen und den ohnehin schon geringen Entgelten sagen die Beschäftigten: das reicht absolut nicht", sagte Gewerkschaftssekretär Ronny Streich. Die Beschäftigten forderten Tarifverhandlungen auf Augenhöhe und die rechtliche Verbindlichkeit der Tarifverträge des Einzel- und Versandhandels. Amazon erwartet wie schon in der Vergangenheit keine Auswirkungen für die Kunden infolge der Aktion.

Piraterie auf Telegram

Filme, Serie und Zeitungen: In Italien werden allerhand Inhalte über Telegram ausgetauscht. Behörden kämpfen gegen den Messenger als Tauschbörse. Jetzt sollen italienische Behörden 545 Kanäle auf Telegram beschlagnahmt und damit geschlossen haben. Den verdächtigen Kanal-Betreibern wird vorgeworfen, massenhaft und gewerbsmäßig Urheberrechtsverletzungen begangen zu haben. Auch die Europäische Kommission hat den Messenger bereits 2020 auf ihre "Piraterie Beobachtungs-Liste" gesetzt.

25. Hannah-Arendt-Tage

In Hannover finden in dieser Woche die 25. Hannah-Arendt-Tage statt. Die Veranstaltungsreihe, die der bekannten deutsch-amerikanisch jüdischen Politiktheoretikerin und Publizistin gewidmet ist, beschäftigt sich jährlich einem aktuellen Problem aus politischen und gesellschaftlichen Themenfeldern. In diesem Jahr geht es um Autokratie und Demokratie, ein Thema, dessen aktuelle Brisanz sich jede Woche und jeden Tag weiter erhöht. Der Heise-Verlag ist Kooperationspartner und Gastgeber eines Vortrags zum Thema "Die digitale Vermessung des Menschen: Auf dem Weg in einen neuen Totalitarismus?", der am Donnerstagabend im Verlagsgebäude stattfindet.

