Kurz informiert: Twitter-Alternative, Handelskrieg, Fliegendes Auto, OpenAI

Metas Twitter-Alternative Threads bleibt Europäern vorerst verwehrt

Metas Twitter-Alternative Threads wird vorerst nicht in der Europäischen Union erhältlich sein, berichtet der Irish Independent unter Berufung auf die irische Datenschutzbehörde. Das Unternehmen plant, die App zunächst nur in den USA und im Vereinigten Königreich zu veröffentlichen. Die Entscheidung, die App nicht in der EU zu launchen, könnte auf Bedenken bezüglich der Datenschutz-Grundverordnung zurückzuführen sein. Die genaue Auswirkung der EU-Ausschlusspolitik ist jedoch unklar, insbesondere im Hinblick auf die geplante Verbindung von Threads mit der Twitter-Alternative Mastodon über das Protokoll ActivityPub und das sogenannte Fediverse. Es besteht die Möglichkeit, dass EU-Nutzer zwar nicht auf die neue Plattform wechseln, aber aus Mastodon heraus mit auf Threads aktiven Konten kommunizieren können.

China verschärft Handelskrieg

China hat den Export von Gallium und Germanium eingeschränkt. Beide Halbmetalle sind für die Energiewendung und für die Digitalisierung von großer Bedeutung. Die Einschränkung scheint eine Reaktion auf den Druck der USA zu sein, die den niederländischen Weltmarktführer ASML dazu gebracht haben, nur noch alte Lithografie-Systeme nach China zu verkaufen. China, das bei der Produktion dieser Metalle dominiert, rechtfertigt die neuen Exportlizenzanforderungen mit der nationalen Sicherheit. Die neuen Regulierungen könnten die Versorgung für andere Länder verlangsamen und verteuern. Die USA haben ihrerseits darüber nachgedacht, China den Zugang zu modernen Computerchips und High-End-Cloud-Diensten zu erschweren, während China zusätzliche Exportbeschränkungen für seltene Erdelemente in Erwägung zieht.

Fliegendes Auto

Das "fliegende Auto" Aska A5 – ein Fahr-Flug-Hybrid – hat von der US-amerikanischen Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration die Freigabe für Flugerprobungen erhalten. Der Aska A5 kann wie ein normales Auto auf der Straße fahren und verfügt zusätzlich über einen "Vertical Take-Off and Landing"-Mechanismus mit insgesamt sechs elektrisch betriebenen Propellern, wodurch er senkrecht starten und landen kann. Die Reichweite beträgt laut Hersteller rund 400 km bei einer Fluggeschwindigkeit von bis zu 240 km/h, unterstützt durch einen benzinbetriebenen Range-Extender. Die Federal Aviation Administration erteilte dem Prototyp neben einer Lufttüchtigkeitsbescheinigung auch ein Zertifikat, das Aska erlaubt, das Fahrzeug in bestimmten Flugtestszenarien zu testen. Allerdings ist der Verkauf des Fahrzeugs als zertifiziertes Fluggerät noch nicht erlaubt. Aska plant, den Fahr-Flug-Hybrid zum Preis von 789.000 US-Dollar zu verkaufen, sobald es die volle Zertifizierung für den Luftraum und die Straße erhält. Es liegen bereits über 60 Vorbestellungen vor.

OpenAI pausiert ChatGPT in Bing

OpenAI hat die Bing-Browsing-Funktion von ChatGPT ausgesetzt, anscheinend aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Zugriffs der KI auf Artikel hinter Bezahlschranken. In einer Erklärung auf der Website heißt es, man habe die Bing-Beta-Funktion aus "Vorsichtsmaßnahmen" deaktiviert und arbeitet daran, die Funktion wieder einzuführen, sobald man sicherstellen kann, dass die Rechte der Inhaltsinhaber gewahrt bleiben. Tests hatten gezeigt, dass die KI auf Artikel zugreifen kann, die hinter Paywalls stehen, und diese lesen und zusammenfassen kann. ChatGPT ist nur mit Daten bis einschließlich 2021 trainiert, und die Browsing-Erweiterung sollte dazu dienen, den Chatbot auf dem neuesten Stand zu halten. Wie lange die Arbeiten an der Wiederherstellung der Funktion dauern werden, ist derzeit unklar.

(mack)