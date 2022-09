Kurz informiert: Uber, Geoengineering, Alexa, TikTok

Uber "total kompromittiert"

Der US-Fahrdienstvermittler Uber ist offenbar gehackt worden. Angestellte seien angewiesen worden, interne Kommunikationskanäle zu meiden, teilweise sei Software nicht mehr zugänglich. Ein Sicherheitsforscher sagte der New York Times, das Unternehmen sei "komplett kompromittiert". Inzwischen hat sich laut dem Bericht ein 18-Jähriger zu der Tat bekannt und dabei gleich eine höhere Bezahlung für die Uber-Fahrer und -Fahrerinnen gefordert. Uber habe mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen getroffen, an Zugangsdaten sei der junge Hacker über Social Engineering gekommen.

Geoengineering zum Abkühlen der Pole

Der Forscher Wake Smith der Universität Yale schlägt vor, die Sonne über den Polen der Erde von mikroskopischen Partikeln reflektieren zu lassen und die Klimaerwärmung damit zu verlangsamen. Das berichtet Sky News aus Großbritannien und erklärt, dass über ein Abkühlen der Polkappen auch der Anstieg des Meeresspiegels verringert werden könnte. Smiths Plan ist detailliert: Eine Flotte aus militärischen Tankflugzeugen würde demnach jeweils im Frühling und Sommer auf dem 60. Breitengrad – etwa auf Höhe Oslos – in 13 Kilometern Höhe tonnenweise Schwefeldioxid in die Atmosphäre entlassen. Von den natürlichen Luftströmungen würden die dann zu den Polen getragen. 13 Millionen Tonnen Schwefeldioxid im Jahr könnten diese demnach um 2 Grad abkühlen. Diese Art des Geoengineerings helfe zwar nicht gegen den menschengemachten Klimawandel, könne aber ein wichtiges Symptom kurieren.

Alexa soll mit Werbung antworten

Alexa-Anfragen könnten künftig mit Werbung beantwortet werden: Amazon hat ein neues Programm namens "Customers Ask Alexa" vorgestellt, das Unternehmen einen direkteren Draht zu Nutzerinnen und Nutzern von Amazons Sprachassistentin eröffnet. Dabei können Firmen häufig gestellte Anfragen sehen und darauf eigene Antworten vorschlagen. Der Blog-Eintrag erklärt nicht, wie Amazon entscheidet, was Alexa schließlich auf diese Frage antworten soll. Ob Unternehmen dafür zahlen können, dass Alexa ihre Antworten ausspuckt, ist nicht bekannt

TikTok Now als BeReal-Klon

TikTok kopiert mit TikTok Now eine Funktion der App BeReal, die drohte, dem unter Jugendlichen beliebtesten Dienst den Rang abzulaufen. Wer Tiktok Now nutzen möchte, bekommt täglich eine Push-Nachricht, die dazu animieren soll, ein Foto oder bis zu zehn-sekündiges Video aufzunehmen – und zwar sofort. Dabei sollen Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig die Vorder- und die Rückkamera einschalten und so zeigen, was sie in dem Moment tun. Der Gedanke ist, dass statt langwierig geplanter und gestellter Fotos mit perfektem Look nun mehr Authentizität Einzug hält.

