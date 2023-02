Kurz informiert: Ukraine-Krieg, Wiper-Malware, TikTok, autonome Shuttles

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor einem Jahr hat sich Starlink in einer Situation bewährt, die wohl auch SpaceX-Chef Elon Musk nicht erwartet hat. Eigentlich soll das Satellitensystem den Menschen an Orten Breitbandinternet liefern, an denen technische Alternativen nicht wirtschaftlich sind. Doch im Krieg verschaffte das Satellitennetz der Ukraine unzweifelhaft einen strategischen Vorteil, da das ukrainische Militär Starlink für die Ausschaltung von Panzern und die eigene Kommunikation einsetzt. Inzwischen ist dieser strategische Wert von Starlink unbestritten, Militärs in aller Welt stellen sich auf die neue Lage ein. Wegen der Zweifel an SpaceX-Chef Musk plant Europa eine eigene Alternative. Auch die USA überlegen, wie man mit dem unberechenbaren Milliardär umgeht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Angriffe mit Wiper-Malware auf Ukraine

Russland greift die Ukraine jedoch nicht nur physisch an. Laut den Zusammenfassungen verschiedener IT-Security-Firmen wurde die Ukraine im vergangenen Jahr mit so viel destruktiver Wiper-Malware attackiert, wie kein Land zuvor. Wiper sollen auf infizierten Computern Daten löschen und können immense Schäden anrichten. Eset spricht laut Wired von der "intensivsten Nutzung von Wiper-Malware in der Computergeschichte". Russland versuche aber schon lange nicht mehr, der Ukraine mit qualitativ hochwertiger Malware zu schaden, sondern einfach jedes zerstörerische Werkzeug "auf die Ukraine" loszulassen, das aufgetrieben werden kann, um auf jede erdenkliche Weise Chaos zu stiften.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Ulrich Kelber empfiehlt den Bundesministerien und -behörden weiterhin, die Video-App TikTok nicht auf dienstlichen Geräten einzusetzen. Die Einschätzung, die der BfDI im Juni 2021 abgegeben hatte, gelte weiterhin, teilte sein Sprecher Christof Stein heise online mit. Die EU-Kommission hatte diese Woche ihren Bediensteten untersagt, die TikTok-App auf dienstlich genutzten Mobilgeräten zu verwenden. Dieses Verbot habe aber nichts mit der Datenschutzproblematik zu tun, sondern mit IT- und Cyber-Sicherheit, erläuterte Stein. Dafür sei das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zuständig. Dieses hatte sich noch nicht zur Verwendung von TikTok auf Behördengeräten geäußert.

DB testet autonome Shuttles

Die Pläne der Deutschen Bahn, den ÖPNV in Hessen teilweise mit autonomen Shuttles zu bedienen, nehmen offenbar Gestalt an. Ab Mai sollen in Darmstadt und im Kreis Offenbach testweise automatisiert fahrende Autos unterwegs sein. Anfangs mit Aufsichtsperson und ohne Fahrgäste, in der zweiten Testphase mit Testkunden und danach für alle. Sollten die Tests mit den auf Autonomie-Level 4 fahrenden Shuttles erfolgreich verlaufen, sollen die Fahrzeuge in die bereits bestehenden On-Demand-Angebote in Darmstadt und im Kreis Offenbach integriert werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(igr)