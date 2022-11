Kurz informiert: VW Trinity, Energiesparen, Teams-Spiele, Orion-Raumkapsel

Bau von VW-Werk für „Trinity“ unsicher

Die milliardenteuren Verzögerungen in der Entwicklung eigener Fahrzeug-Software könnten bei Volkswagen den Bau des neuen Werks für das künftige Kernmodell mit dem Projektnamen "Trinity" vereiteln. Der Autohersteller hatte kürzlich die Planungsrunde zu den Investitionen der nächsten Jahre verschoben – nun deuteten Konzernchef Oliver Blume und VW-Markenchef Thomas Schäfer gegenüber der Belegschaft an, dass das wichtige Vorhaben doch noch einmal auf den Prüfstand kommt. Laut dem Manager-Magazin habe Blume gegenüber Vertrauten bereits klargemacht, dass die im Wolfsburger Stadtteil Warmenau geplante Trinity-Fabrik wohl nicht mehr gebaut werde. Formal entschieden sei das Aus jedoch noch nicht.

Japans Energiesparpläne

Nicht nur Deutschland kämpft mit Stromengpässen im Winter. Auch Japan fordert die Einwohner zum Sparen auf. Für die Zukunft will sich das Wirtschaftsministerium womöglich nicht mehr nur auf den guten Willen der Menschen verlassen: Stromversorger sollen bei Stromengpässen über das Internet direkt den Betrieb von häuslichen Stromfressern wie Klimaanlagen senken können. Denn viele Japaner heizen ihre Wohnungen mit Klimaanlagen, die im Schnitt ein Drittel des heimischen Stromverbrauchs ausmachen. Als Vorbild schauen die Planer dabei nach Australien, wo diese Form der Nachfrageregelung im Eigenheim schon teilweise umgesetzt wird. So bieten Stromversorger Kunden, die über Smart Meter verfügen, diese Funktion im Tausch gegen Vergünstigungen an.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast.

Spiele für die Arbeit

Microsoft hat eine Sammlung von Spielen veröffentlicht, die sich in Microsoft Teams spielen lassen. Zu der Spielesammlung gehören unter anderem die Klassiker Solitaire und Minesweeper. Jedes Spiel benötigt mindestens zwei Personen, kann aber mit bis zu 250 Spielerinnen und Spielern gezockt werden. "Spiele fördern Kreativität, Zusammenarbeit und Kommunikation auf einzigartige Weise", schreibt Microsoft-Managerin Jill Braff. Die "Spiele für die Arbeit"-App solle Produktivität verbessern und Beziehungen aufbauen.

Orion auf dem Weg zum Mond

Nach dem Bilderbuchstart mit der Riesenrakete SLS ist die Raumkapsel Orion nun auf dem Weg zum Mond. Bislang hat sie im Rahmen der Mission Artemis-1 10 kleine Satelliten ausgesetzt und beeindruckende Fotos der Erde zurückgeschickt. Angetrieben wird das Raumschiff auf seinem Weg von dem Servicemodul, das die Europäische Weltraumagentur ESA zu der Mission beigesteuert hat. Dieses versorgt die unbemannte Kapsel auch mit Sauerstoff und Strom. An Bord sind menschengroße Puppen, mit denen unter anderem die Belastungen gemessen werden, die auf sie wirken. Die Orion soll den Mond etwa zwei Wochen lang umkreisen und dann zur Erde zurückkehren.

