Kurz informiert: VanMoof-Pleite, KI-Startups, Tesla-Zahlung, mysteriöses Objekt

E-Bike-Hersteller VanMoof pleite

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der E-Bike-Hersteller VanMoof seine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Jetzt hat die niederländische Justiz VanMoof für zahlungsunfähig erklärt – das teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen selbst mit. Die Rechtsträger in Deutschland, Frankreich und Großbritannien befinden sich laut Hersteller nicht im Insolvenzverfahren. Nun sucht VanMoof nach Möglichkeiten, die Vermögenswerte an Drittunternehmen zu verkaufen. Ziel sei es, den Betrieb fortsetzen zu können.

Prognose zu KI-Startups

Viele KI-Start-ups würden nicht überleben – auch, wenn sie zunächst hohe Summen an Wagniskapital bekämen. Das hat ein KI-Ingenieur dem Business Insider gesagt: Nur 20 bis 30 Prozent der Start-ups hätten dem Insider zufolge eine Chance, ein Geschäft aufzubauen. Als einen Beweis für seine Theorie nennt der Informant auch die zuletzt gesunkenen Zugriffszahlen auf ChatGPT. Ein Grund für den Rückgang könnte allerdings auch in den wachsenden Angeboten der Konkurrenz liegen.

Rückzahlungen von Tesla-Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat von Tesla zahlt dem Elektroautohersteller mehr als 735 Millionen US-Dollar zurück. Damit will er einen Rechtsstreit über viel zu hohe Vergütungen beenden. Das berichtet das US-Magazin Bloomberg unter Berufung auf die außergerichtliche Einigung. Neben Elon Musk haben weitere Tesla-Mitgründer und andere demnach eingewilligt, Aktien im Wert von fast 460 Millionen US-Dollar und Vergütungen in Höhe von 276 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen. Als Teil der Einigung weisen die Mitglieder jegliches Fehlverhalten von sich. Eingewilligt hätten sie nur, um Unsicherheit, Risiken und weitere Kosten zu minimieren.

Mysteriöses Objekt wahrscheinlich Raketenreste

In Australien haben Experten über die Herkunft eines mysteriösen Objekts gerätselt, das nördlich von Perth an den Strand gespült worden war. Auf Reddit wurde die Frage wohl bereits beantwortet. Bei dem etwa zweieinhalb Meter hohen Objekt dürfte es sich um die dritte Stufe einer indischen Rakete des Typs PSLV handeln. Das vermuteten am Sonntag Reddit-Nutzer im Subreddit r/whatisthisthing. Trotzdem twitterte Australiens Weltraumagentur noch am Montag, dass sie Erkundigungen einhole, es könne sich um den Überrest einer ausländischen Rakete handeln. In den vergangenen 30 Jahren sind Indien mehr als 50 Starts mit einer PSLV gelungen.

