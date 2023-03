Kurz informiert: Verbrennerverbot, Apple, Waymo, Softroboter, kurz informiert

Grüne unterstützen FDP gegen Verbrenner-Verbot

Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP bekommt in seinem Widerstand gegen ein pauschales Zulassungsverbot neuer Verbrenner ab 2035 in der EU Unterstützung vom grün-geführten Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold sagte am Rande eines EU-Treffens in Brüssel, das Ministerium unterstütze zwar das Aus für alte, konventionelle Verbrennungsmotoren, fordere aber außerhalb der Flottengrenzwerte eine Lösung für solche Verbrennungsmotoren, die nur mit nachhaltigen E-Fuels betrieben werden. Kommende Woche soll der Rat der Mitgliedstaaten endgültig darüber abstimmen.

Apple investiert in Chip-Standort München

Apple plant, an seinem ohnehin schon wichtigen Standort München eine weitere Milliarde Euro zu investieren. Das europäische Zentrum für Chip-Design soll damit weiter wachsen. Die Apple-Entwickler in München beschäftigen sich derzeit mit drei Themenschwerpunkten: der 5G-Funktechnik, bei der Apple mit einem eigenen Modem von Qualcomm unabhängig werden möchte, Stromspartechnik für Chips plus Analog- und Mixed-Signal-Lösungen.

Waymo fährt 1 Mio. Meilen autonom

Die Google-Schwester Waymo hat inzwischen Fahrten mit einer Gesamtstrecke von einer Million Meilen mit ihren autonomen Autos ohne einen Menschen hinterm Steuer auf öffentlichen Straßen absolviert. Das sind ca. 1,6 Millionen Kilometer, auf denen die Wagen mit Fußgängern, Radfahrern, geparkten Autos, Einsatzfahrzeugen, Baustellen und gesperrten Fahrspuren zurechtgekommen sind. Laut Waymo haben sich in dieser Zeit 20 Unfälle ereignet. An keinem waren Fußgänger oder Radfahrer beteiligt. Vielmehr seien sie durch Verstöße gegen Verkehrsregeln von menschlichen Fahrern verursacht worden. Waymo sieht sich durch seine Bilanz darin bestätigt, dass autonomes Fahren die Verkehrssicherheit erhöht.

Softroboter-Regenwurm im Untergrund

Ein Forschungsteam des italienischen Istituto Italiano di Tecnologia in Genua hat sich von Regenwürmern inspirieren lassen und einen Softroboter entwickelt. Er hat der weiche Aktuatoren, die sich strecken und zusammenziehen, wodurch sich der Roboter vorwärtsbewegt. Der Softroboter-Regenwurm befindet sich noch in einer ersten Ausbaustufe. Langfristig sieht das Team seine Einsatzgebiete im Bereich der Erkundung im Untergrund, bei archäologischen Ausgrabungen sowie unterirdischen Such- und Rettungsaktionen.

„Kurz informiert“ jetzt zweimal pro Werktag

Zum Schluss habe ich noch eine Nachricht in eigener Sache für Sie: Ab sofort gibt es „kurz informiert“ als Audio-Podcast zweimal pro Werktag. Am Morgen und am Nachmittag präsentiere ich Ihnen jeweils einen aktuellen Nachrichtenüberblick.

(igr)