Kurz informiert: Verkehrswende, Angriff auf Microsoft, Thunderbird, Schifffahrt

EU-Parlament stimmt für mehr Ladesäulen und CO₂-Limit für Schiffe

Das EU-Parlament hat neue Regeln für den Verkehr verabschiedet. Unter anderem sollen neue Emissionsvorgaben den CO₂-Ausstoß verringern, aber auch Schadstoffemissionen wie Ruß und Schwefeldioxid beim Schiffsverkehr. So müssen entlang der Straßen bis 2026 mindestens alle 60 Kilometer Ladestationen errichtet werden. Deren Mindestleistung soll bis 2028 auf 600 kW erhöht werden. Für elektrisch angetriebene Lkw und Busse sollen alle 120 Kilometer Ladestationen zur Verfügung stehen. Wasserstofftankstellen sind bis 2031 entlang des Verkehrsnetzes alle 200 Kilometer geplant. Bezahlen können Menschen dann in Zukunft per Karte, Smartphone oder QR-Code, ohne dass ein Abo abgeschlossen werden muss. Bis 2027 ist zudem eine Datenbank für alternative Kraftstoffe geplant, sie soll Transparenz über Verfügbarkeit, Wartezeiten und Preise an Ladestationen und Tankstellen schaffen.

Cyberangriff aus China

Microsoft hat nach eigenen Angaben einen koordinierten Hackerangriff aus China unterbrochen. Dieser habe ungefähr 25 Organisationen inklusive Regierungseinrichtungen getroffen. Begonnen haben die Einbrüche der "Storm-0558" getauften Gruppe demnach am 15. Mai. Einen Monat später seien die ersten Hinweise dazu eingegangen. Inzwischen habe man die Attacke bei allen betroffenen Kunden abgewehrt, erklärt der US-Konzern. Diese müssten deshalb nichts unternehmen, seien aber über den Angriff informiert worden. Einfallstor waren demnach gefälschte Zugangs-Token für E-Mail-Konten bei Microsoft. Man beobachte die Aktivitäten der Angreifer weiter.

Thunderbird 115

Thunderbird 115 kommt mit komplett neuer Nutzerfläche: Das Release des E-Mail-Clients heißt Supernova. Es enthält unter anderem eine dynamische Toolbar, die die bisherigen Funktionen bündelt. Je nach Kontext präsentiert die Toolbar andere Optionen. Ferner vereinen die Entwickler einen Großteil der Funktionen aus Menüs und Untermenüs in einem sogenannten AppMenu. So sollen Nutzer Funktionen schneller finden können.

SeaKite-Katamaran

Das aus Frankreich stammende Start-up Beyond the Sea will Schiffe mit Drachen antreiben, um Treibstoff zu sparen. Noch wird der aufblasbare, automatisch gesteuerte Drachen in einer Bucht in Frankreich getestet. Zum Einsatz kommt ein spezieller SeaKite-Katamaran mit einem automatischen Zugsystem. Dabei wird eine Flugmatte ähnlich wie beim Kitesurfen über zwei Leinen gesteuert. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird die Position des Kites automatisch an Windstärke und -richtung angepasst.

