Kurz informiert: Vorratsdatenspeicherung, 5G-Ausbau, Bosch E-Bike, WWDC23

Unionsrecht hat bei Vorratsdatenspeicherung Vorrang

Das Bundesverfassungsgericht hat drei Verfassungsbeschwerden gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung aus formalen Gründen nicht zur Entscheidung angenommen. Der Europäische Gerichtshof habe im September 2022 entschieden, dass eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung dem Unionsrecht widerspricht, sie dürfe daher innerstaatlich nicht angewendet werden, geht aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hervor. Das Gericht habe mit seiner Entscheidung noch einmal unterstrichen, dass das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung keine Rechtswirkung mehr entfaltet und nicht mehr angewendet werden kann, erklären die Bürgerrechtler von Digitalcourage. Sie hatten gemeinsam mit dem Maildienstleister mailbox.org und dem Journalistenverband DJV die Verfassungsbeschwerde eingereicht.

Schleppender 5G-Ausbau

United Internet will in den kommenden Monaten den schleppenden 5G-Netzaufbau seiner Tochter 1&1 forcieren und plant dafür mehr Geld ein. Mit angepeilten 320 Millionen Euro fällt das Investitionsvolumen für das laufende Jahr zwar höher aus als 2022. Ursprünglich hatte Konzernchef Ralph Dommermuth aber für das vergangene Jahr noch rund 400 Millionen Euro ins Visier genommen, bevor Lieferengpässe und angebliche Absprachen zwischen dem 1&1-Aufbaupartner Vantage Tower und dessen Mutter Vodafone den Ausbau verzögerten. Aus der angepeilten Summe wurden dann nur 250 Millionen Euro. 1&1 sollte als vierter Netzbetreiber in Deutschland bis Ende 2022 der Ausbaupflicht von 1000 aktivierten 5G-Stationen nachkommen – es wurden nach neuesten Angaben nur fünf.

Bosch E-Bike Systems hat ein Update herausgebracht, das die Navigationsfunktion von Boschs Smartem System für E-Bikes deutlich verbessert. Dazu müssen sowohl das System des E-Bikes als auch die Flow-App aktualisiert werden. Um die Konzentration auf die Straße zu fördern und während der Fahrt nicht nur auf das Display zu starren, gibt es nun Abbiegehinweise in Form von Tönen oder Sprachhinweisen über den Lautsprecher des Smartphones, das mit dem Bosch Smartphone Grip an den Lenker gesteckt werden kann. Neu ist auch der Modus "Dark Map". Wie schon bei anderen Navigationssystemen schaltet die Flow-App im Dunkeln in einen dunklen Modus, damit die Display-Ansicht weniger blendet.

WWDC23 im Juni

Apple hält für seine Entwicklerkonferenz WWDC am traditionellen Termin Anfang Juni fest. Dieses Jahr läuft sie vom 5. bis zum 9. Juni. Bei der Keynote am Eröffnungstag sollen voraussichtlich die nächsten Versionen von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS vorgestellt werden. Wie im Vorjahr plant Apple die Konferenz vor allem online abzuhalten. Die Teilnahme hieran soll kostenlos sein.

(igr)