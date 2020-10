Kurz informiert: Warntag, KI-Förderung, Sony Kameras, Xiaomi

App-Desaster am Warntag

Am bundesweiten Warntag blieben viele Handys stumm. Die Warn-Apps benachrichtigten viele Nutzer zu spät oder gar nicht. Die Ursache dafür ist weder bei den Mobilfunknetzen zu suchen, noch steht er im Zusammenhang mit der Warn-App Nina. Die Probleme lagen beim bundesweiten Modularen Warnsystem, kurz MoWAs. Wie das Computermagazin c’t schreibt, sei ein Designfehler in der Programmierung von MoWaS für die Fehler verantwortlich. Die erkannten Mängel sollen nun zügig beseitigt werden.

KI-Förderung für Mittelstand

Die Digitalminister der Bundesländer fordern ein neues staatliches Förderprogramm für den Einsatz künstlicher Intelligenz in Deutschlands kleinen und mittelständischen Unternehmen. Bisher werde hier das wirtschaftliche Potenzial der neuen Technik bei weitem nicht ausgeschöpft, heißt es in einem Brief, den Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach im Namen der Ministerrunde an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben hat. Bisher setzten nur 15 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen KI ein. "Sie benötigen aber noch mehr Unterstützung, weil sie häufig keine eigenen Kompetenzen und nicht ausreichend qualifizierte Fachkräfte dafür haben", heißt es in dem Schreiben.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast.

Mac: Sony macht Kameras Webcam-fähig

Diverse Fotokameras von Sony lassen sich nun am Mac als Webcam verwenden – einfach nur per Kabel und Software. Dazu hat der japanische Elektronikkonzern sein Tool Imaging Edge Webcam nun in einer Mac-Version auf den Markt gebracht. Das Programm war bereits vor mehreren Monaten für Windows 10 erschienen; seither hatten Nutzer mit macOS warten müssen, ob auch eine Mac-Version nachgelegt wird.

Kabelloses Laden von Xiaomi: Von Null auf Hundert in 19 Minuten

Xiaomi arbeitet an einer kabellosen Schnellladetechnik, die einen Akku mit 4000 Milliamperestunden und mit 80 Watt auflädt. Für eine halbe Ladung benötigt die kabellose Ladetechnik laut Xiaomi 8 Minuten, die volle Ladung schaffe das System in 19 Minuten. Bisherige Technik von Xiaomi brachte es auf 50 Watt kabellos. Sie kommt bisher ausschließlich beim Modell Mi 10 Ultra zum Einsatz, das lediglich in China angeboten wird. Da liegt auch der Haken bei Xiaomis neuer Technik: Es ist unklar, wann sie überhaupt verfügbar wird – und wie weit sie sich verbreitet.

(sy)