Kurz informiert: Wasserstoff, Antikörper, Sicherheitslücken, Gamescom

Grüner Wasserstoff aus Kanada

Das Wasserstoff-Abkommen zwischen Deutschland und Kanada ist unterzeichnet. Schon im Jahr 2025 sollen die ersten Lieferungen des klimaneutral hergestellten Stoffes in Deutschland anlanden. Während Kanada Milliarden in die Entwicklung von Technologie und Infrastruktur stecken soll, wolle die Bundesregierung heimische Importeure beim Aufbau eines internationalen Handelskorridors unterstützen. "Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Schlüssel für eine klimaneutrale Wirtschaft," erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck. „Wir müssen Klimaschutz entschlossen vorantreiben, um Wohlstand und Freiheit zu sichern.“ Die Wasserstoff-Partnerschaft mit Kanada sei hierfür ein wichtiger Meilenstein.

Neuer Antikörper neutralisiert zahlreiche Corona-Varianten

Das munter mutierende Sars-CoV-2-Virus entzieht sich durch die Veränderungen am Spike-Protein immer wieder unserer Immunabwehr. Deshalb suchen Wissenschaftler nach Antikörpern, die auf breiter Fläche gegen sämtliche Varianten wirksam sind – und zwar sowohl gegen aktuelle als auch zukünftig auftauchende Versionen. Einen ersten Erfolg konnte eine Forschungsgruppe am Boston Children’s Hospital an der Harvard Medical School vorweisen. Wie sie im Fachjournal "Science Immunology" schreibt, neutralisierte ihr SP1-77 getaufter Antikörper in Mausversuchen sämtliche bislang dominanten Coronastämme. Der neue Antikörper bindet nicht wie die bisherigen an die Oberfläche des Spike-Proteins, sondern weiter unten auf den Stängeln an. Dort verhindert SP1-77, dass sich die aufgenommenen Viren in der Zelle vermehren können. Die Forschenden hoffen, dass ihr inzwischen patentierter Antikörper dabei helfen kann, bessere Covid-19-Behandlungen und auch Impfstoffe zu entwickeln.

Gefährliche Lücken bedrohen kritische Infrastrukturen

Admins von Industrial Control Systems verschiedener Hersteller sollten die Software baldigst auf den aktuellen Stand bringen. Das sollte vor allem im Bereich von kritischen Infrastrukturen zügig geschehen, da sich sonst Angreifer über teils als kritisch eingestufte Sicherheitslücken Zugang zu Systemen verschaffen könnten. Davor warnt die US-Sicherheitsbehörde Cybersecurity & Infrastructure Security Agency. Die Warnung gilt global: Die Systeme kommen weltweit zum Einsatz.

Gamescom eröffnet in Köln

Die Gamescom ist zurück in Köln, ganz klassisch als Präsenz-Veranstaltung. Geoff Keighley eröffnete die Show also wieder vor Live-Publikum. Der Game-Awards-Host präsentierte im Rahmen der zweistündigen "Opening Night Live" Neuankündigungen wie "Where Winds Meet" oder "Moonbreaker" von den "Subnautica"-Machern. Auch zu bekannten Titeln wie "Return to Monkey Island" gab es Spielszenen und Release-Termine.

(igr)