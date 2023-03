Kurz informiert: Weltwassertag, KI, Zippyshare, BundID

Weltwassertag 2023

Der Weltwassertag 2023 steht unter dem Motto "Accelerating Change". Der Internationale Tag des Wassers erinnert seit 1992 jedes Jahr an die Bedeutung der Ressource Wasser als Grundlage allen Lebens. Das diesjährige Thema soll die Bedeutung nationaler und internationaler Zusammenarbeit in Bezug auf die Zielerreichung hervorheben, bis 2030 sauberes Wasser und Sanitärversorgung für alle Menschen zu gewährleisten.

EU-Rechnungshof prüft, ob die EU die Künstliche Intelligenz richtig fördert

Die EU-Kommission will die Entwicklung Künstlicher Intelligenz voranbringen. Das findet auch der Europäische Rechnungshof dufte. Er prüft jetzt, ob die Strategie der EU-Kommission etwas taugt und ob der darauf aufbauende Mitteileinsatz effektiv ist. "Künstliche Intelligenz ist von entscheidender Bedeutung für den digitalen Wandel der EU, ihre Industriepolitik und ihre strategische Autonomie. Die Revolution auf diesem Gebiet ist in vollem Gange, aber Europa hinkt bei Schlüsselaspekten wie der Finanzierung immer noch hinterher", kritisiert der Rechnungshof. Konkrete Vorwürfe gegen bestimmte Förderprogramme oder geförderte Projekte enthält die Mitteilung allerdings nicht. Es bleibt der Eindruck, dass es der Prüfbehörde zu langsam geht: "Schätzungen zufolge ist der in KI investierte Betrag in der EU nur halb so hoch wie in den USA."

Zippyshare verabschiedet sich

Nach fast 17 Jahren im Netz wird der Filehosting-Veteran Zippyshare Ende des Monats seinen Betrieb einstellen. Das berichtete der BitTorrent-Blog TorrentFreak. Laut den Betreibern von Zippyshare habe sich die Plattform im Laufe der Jahre kaum verändert und sei nun "ein Dinosaurier", dessen Betrieb in einer Welt, in der Werbeblocker weit verbreitet sind, zu viel kostet. Zippyshare war 2006, also noch in der Vor-iPhone-Ära gegründet worden. Der Erfolg des Dienstes beruhte auf einem soliden, aber grundlegenden Fundament: einfaches Hosten von Dateien über eine übersichtliche Benutzeroberfläche zum Nulltarif.

Forschungsministerium feiert Steigerung der BundID-Zahlen

Studierende und Auszubildende haben keine große Wahl: Wollen sie sich – wie andere Bevölkerungsgruppen – endlich einen Zuschuss für die Bewältigung steigender Energiekosten holen, müssen sie sich zwangsweise für die BundID registrieren oder ein Elster-Zertifikat vorlegen. Das dafür zuständige Bundesforschungsministerium feiert einen Meilenstein. Seit Anfang Februar sollen mehr als 1,3 Millionen neue digitale Bürgerkonten angelegt worden sein, was mit der Verknüpfung von BundID-Registrierung und der Energiepreispauschale von 200 Euro pro Person zu tun habe. Mehr als eine Million der Anträge seien bereits beschieden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

(mack)