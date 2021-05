Kurz informiert: Windpark, Apple, Outlook, Radioteleskop

USA genehmigen ersten großen Offshore-Windpark

Das US-Innenministerium hat den ersten großen Offshore-Windpark des Landes genehmigt. Das Projekt abseits der Küste des Bundesstaates Massachusetts im Nordosten der USA soll nach Fertigstellung mit bis zu 84 Turbinen 800 Megawatt produzieren und so 400.000 Haushalte und Unternehmen mit Strom versorgen können. Der Windpark soll 3600 neue Jobs schaffen und CO2-Emissionen um mehr als 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren. Der Betreiber hat auf Kritik der Fischer mit größeren Abständen zwischen den Windrädern reagiert. Dennoch bleiben die Fischer besorgt, dass die großen Windkrafträder im Atlantik das Leben im Meer und ihren Lebensunterhalt gefährden würden.

Freie Werkstätten profitieren von Apple-Leaks

Eine Attacke auf einen wichtigen Fertiger von Apple-Produkten brachte für freie Werkstätten unerwarteten Info-Segen. Dokumente, die eine professonell agierende Ransomware-Gruppe im Netz veröffentlicht hatte, um Apple beziehungsweise dessen Fertiger Quanta Computer zu erpressen, helfen von Apple nicht offiziell zugelassenen Reparateuren. Diese bekamen so unter anderem Leiterbahnendiagramme in die Hand. Es ist nach wie vor unklar, wie der Ransomware-Vorfall letztlich ausgegangen ist.

Probleme nach Outlook-Update

Viele Nutzer beklagten seit dem letzten Update, dass Microsofts Mail- und Kalender-Programm Outlook ihre Emails nur teilweise anzeigt. Bei vielen seien sie einfach abgeschnitten, Signaturen nicht mitgesendet oder es wird nur der Betreff angezeigt. Microsoft bestätigt die Vorfälle und bietet bereits eine Lösung an. Sollte die Behebung noch nicht automatisch angekommen sein, müssen Betroffene in den Einstellungen unter Update-Optionen auf "aktualisieren" klicken und den Outlook-Client neu starten. Laut Microsoft dürfte Outlook dann wieder einwandfrei funktionieren.

Das Radioteleskop Effelsberg wird 50

Mit der "Effelsberger Radioschüssel" feiert das größte voll bewegliche Radioteleskop Europas in diesen Tagen seinen 50. Geburtstag. Die 100 Meter große Antenne im Ahrgebirge südwestlich von Bonn gehört zum Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Am 12. Mai 1971 war nach dreijähriger Bauzeit gleichzeitig Richtfest und Eröffnung gefeiert worden. Erst 29 Jahre nach seiner Inbetriebnahme wurde es vom Green-Bank-Observatorium in den USA als weltgrößtes voll bewegliches Radioteleskop abgelöst. Den zweiten Platz hält es immer noch.

