Kurz informiert: Wirtschaft, Bagatellschranke, WireGuard, Spotlight-Snaps

Kräftiges Comeback der deutschen Wirtschaft im Sommer

Die deutsche Wirtschaft ist nach dem Absturz in der Corona-Krise kräftiger in Schwung gekommen als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Zeitraum Juli bis September im Vergleich zum zweiten Quartal um 8,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Nach vorläufigen Daten war die Behörde von einem Plus von 8,2 Prozent ausgegangen. Zum Jahresende dürfte die Erholung aber wegen des Teil-Lockdowns in Deutschland und Beschränkungen in vielen anderen europäischen Staaten angesichts steigender Infektionszahlen eine Pause einlegen.

Künstler laufen Sturm gegen freie Inhalte-Schnipsel

Eine Gruppe von 576 Künstlern appelliert an die Politik, das Urheberrecht nicht gegen sie auszuspielen. Vor allem die vorgeschlagene "Bagatellschranke" im Entwurf des Bundesjustizministeriums zur Urheberrechtsreform, mit der Inhalte-Schnipsel wie Memes in sozialen Medien lizenzfrei und vergütungsfrei werden sollen, müsse fallen, fordern die Verfasser. "Die Corona-Krise hat uns hart getroffen", schreiben die Künstler. Umso mehr schmerze es, dass sie auf dem einzigen nicht eingeschränkten Markt der Online-Plattformen immer noch keine angemessene Vergütung für ihre Werke erhielten.

WireGuard für Windows nimmt weiter Form an

Kurz nacheinander hat das WireGuard-Projekt die Windows-Versionen 0.2 und 0.3 seiner VPN-Software veröffentlicht. Eine wichtige Neuerung ist eine eingeschränkte Ansicht für reguläre Anwender: Das Projekt zielt mit der Funktion Network Configuration Operator insbesondere auf Unternehmensnutzer ab, deren Systemverwalter zwar WireGuard einsetzen, jedoch ihren Anwendern keine Administratorenrechte geben wollen. Außerdem lässt sich WireGuard für Windows nun auf ARM- und ARM64-Systemen verwenden. Mit weiteren Änderungen und Bugfixes soll WireGuard zudem schneller und stabiler laufen.

Snapchat startet TikTok für Snaps

Snapchat rollt ab sofort seine neue Funktion Spotlight für Android und iOS aus. Bei Snapchat-Nutzern erscheint nun unten rechts ein neuer Menüpunkt in Form eines Playbuttons, mit dem sich die Videos abspielen lassen. Um ein Spotlight-Snap zu erstellen, wählt man "Spotlight" im Sende-Bildschirm aus und fügt auf Wunsch noch einen Hashtag hinzu. Spotlight erinnert sehr stark an TikTok oder Reels von Instagram. Es wird keine öffentliche Kommentarfunktion für Spotlight-Snaps geben – man kann sie aber mit Freunden teilen und liken.

(igr)