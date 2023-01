Kurz informiert: autonomes Fahren, Gaskrise, Gletscher, Apple

ZF zeigt autonomes Shuttle für Mischverkehr

Mit einer neuen Shuttle-Generation will ZF Friedrichshafen das autonome Fahren voranbringen. Der Autoausrüster hat den elektronischen Robo-Kleinbus, der im Mischverkehr ohne Sicherheitsfahrer auf vordefinierten Routen manövrieren können soll, auf der CES in Las Vegas vorgeführt. Zugleich präsentierte der Konzern mit dem US-Mobilitätsdienstanbieter Beep einen Partner, mit dem er gemeinsam mehrere tausend der Shuttles in bestimmten Gebieten wie Florida, Kalifornien und dem Yellowstone-Nationalpark auf die Straße bringen will. heise online und c't berichten aus Las Vegas über die Neuigkeiten.

Gasmangellage "zunehmend unwahrscheinlich"

Die Chancen, dass Deutschland ohne Gasengpässe durch den Winter kommt, haben sich nach Einschätzung der Bundesnetzagentur spürbar verbessert. "Eine Gasmangellage in diesem Winter wird zunehmend unwahrscheinlich", prognostizierte die Aufsichtsbehörde in ihrem aktuellen Lagebericht zur Gasversorgung. Erstmals seit Mitte Juni veränderte die Netzagentur darin ihre Lagebeurteilung. Bislang hatte die Behörde die Situation als "angespannt" bewertet. Der Hintergrund: Drei Monate nach Beginn der Heizperiode liegt der Füllstand der deutschen Gasspeicher noch immer bei mehr als 90 Prozent.

Nahezu Hälfte der Gletscher verloren

Wasserknappheit, steigende Meeresspiegel, veränderte Flora und Fauna: Das fortschreitende Schmelzen der Gletscher aufgrund der Klimaerwärmung hat zum Teil gravierende Auswirkungen. Nun zeigt eine im Fachjournal Science veröffentlichte Studie, dass selbst im günstigsten Fall ein großer Teil der Gletscher verschwinden wird. Demnach dürften fast 50 Prozent der rund 215.000 berücksichtigen Gletscher bis 2100 schmelzen – wenn der Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzt wird. Allerdings könnten sofortige Maßnahmen zum Klimaschutz und jedes zehntel Grad eingesparte Erwärmung den Prozess verlangsamen.

Apple in KI-Stimmung

Apple hat in seinen digitalen Bücher-Store erstmals Hörbücher ins Angebot aufgenommen, die von computergenerierten Stimmen vorgelesen werden. Die Bücher sind mit dem Zusatz "Narrated by Apple Books" zwar als solche gekennzeichnet. Dennoch gibt es erste Kritik von Kulturschaffenden und Mitbewerbern. Der Guardian zitiert Kulturschaffende, die die menschliche Erzählerstimme als wichtigen künstlerischen Teil eines Hörbuches ansehen. Bei Mitbewerbern wie Spotify dürfte Apples Schritt indessen das vorhandene Ungerechtigkeitsempfinden verstärken, da Apple die KI-erzeugten Hörbücher exklusiv dem eigenen Bücherladen vorbehält.

