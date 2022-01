Kurz informiert: c't deckt auf, Endlager, Schönheitsfilter, iPhone

Hochsensible Mails aus dem Ausländeramt Lübeck bei eBay

Ausgemusterte Firmen- und Behörden-PCs sind bei eBay oft interessante Schnäppchen, aber mitunter findet man brisante Daten, die keinesfalls an die Öffentlichkeit gehören. So geschehen in Lübeck, als ein PC aus dem Ausländeramt noch mit Festplatte über eBay verkauft wurde. Bei der Überprüfung staunte der Mitarbeiter des Unternehmens, das den PC gekauft hatte, nicht schlecht, denn der Rechner sollten eigentlich ohne Festplatte geliefert werden. Schon beim ersten Blick auf die Daten auf der Festplatte war klar: Dieser Fund hat eine besondere Brisanz. Der PC enthielt Daten des Ausländeramts Lübeck aus über fünfeinhalb Jahren. Dabei ging es um Einbürgerungen, Namensänderungen, Wiedereinreisesperren, Fahndungsausschreibungen, Abschiebungsanordnungen oder Meldeakten: Mehr als 33.000 hochsensible Mails wurden da bei eBay verkauft. Die ganze Geschichte lesen Sie in der aktuellen c’t.

Schweden leitet Bau eines Atommüll-Endlagers ein

Die schwedische Regierung hat den Antrag zum Bau und Betrieb einer Anlage zur Endlagerung abgebrannter Brennelemente von Atomkraftwerken bewilligt. Bisher gibt es weltweit keine solche Anlage. Das Endlager soll in Forsmark entstehen, knapp 140 km nördlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Bis zur Fertigstellung kann allerdings noch 70 Jahre dauern. Im benachbarten Finnland wird bereits ein Endlager gebaut, das voraussichtlich in der Mitte dieses Jahrzehnts in Betrieb gehen soll.

Hamburg will Kennzeichnungspflicht für Schönheitsfilter

Hamburg macht sich für eine Kennzeichnungspflicht bearbeiteter Bilder in den sozialen Netzwerken stark. "Wir wollen im Rahmen unseres Vorsitzes auch für die Problemfelder Schönheitsideal und Schönheitswahn auf Social-Media-Plattformen sensibilisieren", sagte Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank, amtierende Vorsitzende der Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz. Besonders junge Frauen eiferten einem falschen Schönheitsideal nach. "Wenn dann nicht zu erkennen ist, dass vieles dessen, was gezeigt wird, gar nicht echt ist, kann das schlimme Folgen haben; bis hin zu Depressionen oder Selbstmordgedanken", betont Fegebank.

iPhone bald mit Maske entsperrbar

Apple hat angekündigt, mit dem nächsten Update für iOS 15 erstmals offiziell zu erlauben, dass sich aktuelle iPhones auch mit getragener Maske per Gesichtserkennung entsperren lassen. Statt das gesamte Gesicht zu scannen, konzentriert sich Face ID im "Maskenmodus" auf die "einzigartigen Merkmale im Bereich um die Augen". Allerdings räumt Apple ein, dass Face ID mit Maske weniger sicher ist als der übliche Abgleich des gesamten Gesichts.

