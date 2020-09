Kurz informiert: digitales Lernen, Herzschrittmacher, Grüne, Game Boy

Deutschland beim digitalen Lernen im internationalen Vergleich hinten

Den Schulen in Deutschland ist der Übergang zum Online-Unterricht in der Corona-Krise in einem internationalen Vergleich schwerer gefallen als in anderen Ländern. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter Eltern in Deutschland, Australien, Großbritannien, Italien, Kanada, Mexiko und Singapur im Auftrag des Technologieunternehmens Citrix. Danach lief nur bei jedem zehnten Schüler in Deutschland der Wechsel zum Online-Unterricht reibungslos. Deutschland landete im Vergleich mit den anderen sechs Ländern auf dem letzten Platz. Aber selbst in Singapur, dem Land mit dem besten Wert, berichteten nur 30 Prozent von einem problemlosen Übergang zum Online-Unterricht.

Smartphones sollen Herzschrittmacher selten stören

Das Risiko, dass moderne Smartphones die Funktion von implantierten Herzschrittmachern oder Defibrillatoren stören, ist äußerst gering. Zu der Einschätzung kommen Experten auf Basis einer aktuellen Studie. Wegen des Risikos von Interferenzen durch Surfen und Telefonieren gilt eigentlich die Empfehlung, einen Sicherheitsabstand von 15 Zentimetern zwischen Mobiltelefon und Implantat zu halten. "Diese allgemeine Empfehlung scheint uns überholt", sagt der Kardiologe Florian Blaschke von der Berliner Charité.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast.

Grüne verlegen Bundesparteitag ins Internet

Die Grünen halten ihren Bundesparteitag wegen der Corona-Pandemie in diesem Herbst digital ab. Eigentlich wollte die Partei vom 20. bis 22. November in Karlsruhe tagen, wo sie 1980 gegründet wurde. "Wir haben intensiv nach Möglichkeiten gesucht, live und in Farbe mit der Partei unser Grundsatzprogramm zu debattieren und zu verabschieden", sagte der Politische Bundesgeschäftsführer Michael Kellner der dpa. Nun soll der digitale Parteitag aus Karlsruhe übertragen werden. Anders als die Grünen wollen etwa die FDP und die Linkspartei anstehende Bundesparteitage mit Delegierten vor Ort abhalten.

Forscher bauen Game Boy ohne Akku

Forscher der Northwestern University im US-Bundesstaat Illinois und der Technischen Universität Delft in den Niederlanden haben einen eigenen Game Boy gebaut, der ganz ohne Batterie auskommt und den Strom fürs Spielen lediglich aus Sonnenlicht und dem Tastendruck gewinnt. Ihren Klon des Konsolenklassikers haben sie Energy aware gaming platform – kurz ENGAGE– genannt, also etwa "energiebewusste Spielkonsole". Ihre Konsole sei aber mehr als ein Spielzeug, erklären die Forscher. Sie soll aufzeigen, wie Technik in Zukunft ganz ohne Batterien oder Akkus auskommen könnte, etwa im Internet der Dinge.

(igr)