Kurz informiert: ePA, Balkonkraftwerk, E-Highway, Netflix

E-Patientenakte für alle

Die geplante standardmäßige Einführung der elektronischen Patientenakte für alle trifft laut einer Umfrage generell auf Aufgeschlossenheit. Knapp zwei Drittel der Deutschen finden solche Regierungspläne gut, wie die Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stiftung und der Stiftung Münch ergab. Unentschlossen dazu äußerten sich 23 Prozent der Befragten, ablehnend 12 Prozent. Eine Umstellung soll die stockende Verbreitung der elektronischen Patientenakten ankurbeln: Bisher müssen Interessierte sie aktiv anfordern – künftig sollen man sie automatisch bekommen, aber aktiv widersprechen können. Von diesem Opt-out wollen 31 Prozent der Befragten Gebrauch machen.

Balkonkraftwerk-Förderung in Berlin

Balkonkraftwerke sind zu Beginn des Jahres noch einmal stärker in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Das liegt zum einen an der zum 1. Januar weggefallenen Umsatzsteuer auf Mini-Solaranlagen, zum anderen daran, dass Discounter wie Netto oder Online-Händler wie Otto neben Baumärkten in das Geschäft einsteigen. Aber es liegt auch an Förderanreizen. In Berlin können ab dem 10. Februar Anträge auf eine Förderung von Balkonkraftwerken gestellt werden. Der Senat will den Anteil von Solarstrom in Berlin deutlich erhöhen und fördert, wie anderen Gemeinden und Bundesländer auch, deshalb künftig auch Mini-Solaranlagen.

Positive Zwischenbilanz für E-Highway

Knapp vier Jahre nach der Eröffnung des bundesweit ersten Elektro-Highways für Hybrid-Lkw auf der A5 in Südhessen hat die zuständige Autobahn GmbH eine positive Zwischenbilanz gezogen. Das System sei robust und funktioniere zuverlässig. Die beteiligten Transportunternehmen würden den Einsatz der Oberleitung-Laster positiv bewerten. Auf der Strecke zwischen Langen und Weiterstadt können Laster seit Anfang Mai 2019 mit einem Stromabnehmer an eine Oberleitung andocken und die Batterien aufladen. Es sei nicht geplant, das gesamte Autobahnnetz mit Oberleitungen zu versehen, schreibt die Autobahn GmbH. Die Technik eigne sich vor allem auf viel frequentierten Strecken mit hohem Anteil an Gütertransport im Nah- und Regionalverkehr.

Netflix verbietet Account-Sharing

Jetzt trifft es erstmals auch Europa: Netflix schränkt das Account-Sharing in Spanien und Portugal ein. Nutzende sollen nun daran gehindert werden, ihre Netflix-Accounts mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts zu teilen. Netflix-Abonnentinnen und Abonnenten in den betroffenen Ländern werden aufgefordert, ihren Hauptstandort festzulegen. Wiedergabegeräte, die sich nicht mindestens alle 31 Tage im Heimnetz des Hauptstandortes anmelden, werden gesperrt. Nur im Standard oder Premium-Abo gibt es die Möglichkeit, ein bis zwei Personen außerhalb des Haushalts gegen Aufpreis weiterzuversorgen.

