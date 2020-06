Kurz informiert: iPhone, Streaming, Fake News, SpaceX

Das iPhone wird zum Autoschlüssel

BMW-Käufer können ihr Auto bald per iPhone öffnen und starten. Dazu müssen sie Apps bestimmter Hersteller zum Wallet auf dem iPhone hinzufügen und das iPhone in die Nähe des Türgriffs halten. Ihr Auto wird anschließend per NFC-Funk entsperrt. Auch ein Starten des Motors ist so möglich, sobald das iPhone auf einer Ladematte im Fahrzeug abgelegt wird, wie Apple am Montag mitteilte. Neben einem iPhone könne auch eine Apple Watch – ab Series 5 – als Schlüssel dienen.

Microsoft schließt Streaming-Portal Mixer

Mit Mixer wollte Microsoft dem Amazon-Portal Twitch Konkurrenz bereiten. Nun soll das Streaming-Portal am 22. Juli geschlossen werden. Nutzer und Streamer sollen künftig zu Facebook Gaming weitergeleitet werden. Allerdings haben die Streamer auch die Möglichkeit, von Verträgen zurückzutreten und zu anderen Plattformen zu gehen. Mixer-Nutzer, die noch Abonnements und Währungen für das Microsoft-Portal besitzen, sollen mit Xbox-Geschenkkarten entschädigt werden, schreibt Microsoft in einem Blog-Eintrag.

Aufklärungskampagnen gegen "Fake News"

Wer Hinweise von Facebook zu Falschmeldungen gelesen hat, geht insgesamt kritischer mit Nachrichten um. Das haben Wissenschaftler um den US-Social-Media-Forscher Andrew Guess anhand von Tests ermittelt. Die Probanden sollten sich vor den Tests Facebooks landesspezifische Tipps durchlesen, um Falschnachrichten zu erkennen. Danach sollten sie einschätzen, für wie korrekt sie Überschriften anerkannter Medien und die von Artikeln halten, die mindestens eine Fact-Checking-Organisation bereits als falsch deklariert hatte. Die meisten Nutzer glaubten nach dem Verinnerlichen der Facebook-Tipps falschen Überschriften nicht mehr im selben Ausmaß wie zuvor.

SpaceX und der Tourismus

Mit ihrem letzten Raketenstart gelang dem privaten amerikanischen Raumfahrtunternehmen SpaceX etwas wirklich Historisches. Die Crew Dragon der Firma ist nun das erste private Raumschiff, das Menschen in den Orbit befördern kann – ein Meilenstein für die NASA, die amerikanische Weltraum-Industrie und die Firma selbst. Nach der großen Vorstellung kommentierte Jim Bridenstine von der US-Weltraumbehörde, dass die Mission dabei geholfen habe, ein neues Geschäftsmodell zu begründen. Die US-Weltraumbehörde wollte mit diesem Auftrag nicht nur unabhängig von russischer Transporttechnik werden, sondern der noch in Kinderschuhen steckenden US-Weltall-Privatindustrie einen Aufschwung verleihen.

