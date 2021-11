Kyndryl ist offiziell unabhängig: IBM gliedert seine Infrastruktursparte aus

Unter dem Namen Kyndryl macht sich IBMs Infrastruktursparte nun auch offiziell unabhängig. Gleichzeitig startet die ausgegliederte Firma an der New York Stock Exchange, zu finden unter KD. Zum Börsenstart gab die Aktie jedoch nach. IBM hält zum Start einen Anteil von 19,9 Prozent an dem neuen Unternehmen.

Der jährliche Umsatz soll nach Angaben von Kyndryl 19 Milliarden US-Dollar bei über 4000 Kunden weltweit betragen. Martin Schroeter, CEO und zuvor seit 1992 bei IBM, spricht optimistisch von einem Wachstumsweg in einem Markt, der bis 2024 ein Volumen von 500 Milliarden US-Dollar umfassen soll.

Außerdem wechseln etwa 90.000 Angestellte in über 60 Ländern den Arbeitgeber. Angekündigt hatte IBM den Schritt bereits im April 2021. Zwar handelt es sich bei der Infrastruktursparte um einen der umsatzstärksten Bereiche des Konzerns, Big Blue will sich künftig aber stärker auf sein Cloud-Geschäft konzentrieren.

(fo)