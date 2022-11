LG: 12-Zoll-Display lässt sich auf 14 Zoll strecken

Die Display-Abteilung des Elektronikunternehmens LG hat ein streckbares Display vorgestellt. Der Stretch-Bildschirm kann von 12 Zoll auf 14 Zoll gedehnt werden, teilte LG mit. Außerdem könne man das Display zusammenfalten und verdrehen. LG vergleicht das mit einem Gummiband.

Anwendungen sieht LG auf ungeraden Flächen wie etwa auf der Haut oder in Kleidungsstücken. Auch in Autos, Flugzeugen und Möbelstücken könne das Display eingesetzt werden, teilte das südlkoreanische Unternehmen mit. Bei der Panel-Technik setzt LG auf Micro-LEDs.

Das streckbare Micro-LED-Display von LG hat eine Auflösung von 100 ppi (Pixel pro Zoll). (Bild: LG)

Die Display-Auflösung gibt LG mit 100 ppi an – unklar ist, ob sich das auf die Größe von 12 oder 14 Zoll bezieht. In jedem Fall ist die Auflösung nicht sonderlich hoch: Moderne Smartphones haben meist Auflösungen von über 400 ppi, viele E-Reader wie Amazons Kindle-Geräte haben 300 ppi. Dass LGs Bildschirm bald in Consumer-Geräten wie Smartphones zum Einsatz kommt, ist entsprechend unwahrscheinlich.

Entwicklung bis 2024

LG betont dagegen die Widerstandsfähigkeit des Stretch-Displays, das "wiederholte Änderungen an seiner Form" aushalten soll. Gefertigt wird das Display aus einem Silikonstoff, der auch in Kontaktlinsen zum Einsatz kommen soll.

Konkrete Anwendungsbeispiele nennt LG noch nicht. Die Entwicklung des dehnbaren Displays soll noch bis 2024 laufen, vorher sind also ohnehin noch keine Produkte mit der Technik zu erwarten. Das streckbare Display wird auch vom südkoreanischen Handelsministerium unterstützt.

LG experimentiert seit Jahren mit faltbaren und rollbaren Displays. Für 2021 hatte das Unternehmen ein Handys mit rollbarem Panel angekündigt, das allerdings nie in den Handel kam: Im April vergangenen Jahres stieg LG wegen massiver Verluste aus dem Smartphone-Markt aus.

(dahe)