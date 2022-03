LG Gram (2022): Superleichte Notebooks auch mit entspiegelten Displays

LG spendiert seinen Gram-Notebooks in der 2022er-Generation zwei wichtige Updates: Die Displays gibt es künftig auch in matten Ausführungen, sodass sie insbesondere draußen bei Sonnenschein nicht mehr so stark spiegeln. Zudem verwendet LG schnellere Prozessoren aus Intels 12. Core-i-Genration alias Alder Lake.

In der Mitteilung verrät LG noch nicht die genauen CPU-Modelle. Selbst die kleinsten Alder-Lake-Prozessoren der 15-Watt-Klasse wären aber schon eine deutliche Verbesserung gegenüber den Tiger-Lake-Vierkernern der 2021er-Generation. Die Core i-1200U vereinen zwei Performance- mit acht Effizienz-Kernen.

Einhergehend mit dem CPU-Upgrade wechselt LG von LPDDR4X- zu LPDDR5-Speicher. Das RAM wird damit weiterhin verlötet, erreicht aber höhere Taktfrequenzen, was insbesondere der integrierten Grafikeinheit zugutekommt. Zudem steckt im Inneren ein Modul, das sich jetzt auch auf Wi-Fi 6E versteht, also in 6-GHz-Netzen funken kann.

Fliegengewichte

Der Fokus liegt derweil weiterhin auf einem geringen Gewicht. Die Gehäuse bestehen wie gehabt aus einer leichten Magnesiumlegierung und sind flach gehalten. Das neue Topmodell mit 17-Zoll-Display wiegt so gerade einmal 1,35 kg. In der 2021er-Generation gab es zudem 16- und 14-Zöller – wir erwarten, dass LG auch diese erneuert.

Die Auslieferung beginnt allerdings erst im Mai 2022. Bis dahin leert LG die vorhandenen Lagerbestände mit einer Cashback-Aktion: Wer bis zum 22. April ein zugelassenes 2021er-Gram-Notebook in den 17- oder 16-Zoll-Varianten kauft, bekommt nach Einsenden der Rechnung 100 Euro zurückerstattet. An der Aktion nehmen außer dem LG-Store auch folgende Händler teil: Otto, Amazon, Cyberport, Alternate, Notebooksbilliger, ComputerUniverse, Office Partner, Mediamarkt und Saturn.

(mma)