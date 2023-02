LG gönnt webOS wichtige Apple-Apps – und nicht nur eigenen TVs

Der südkoreanische Elektronikanbieter LG hat für webOS die Verfügbarkeit zahlreicher Apple-Anwendungen angekündigt. Diese sollen im Rahmen des sogenannten webOS-Hub-Ökosystems künftig nicht mehr nur auf LG-eigenen TV-Geräten laufen, sondern auf Fernsehern von bis zu 200 Marken. Unternehmen wie Eko, Stream System, Konka, Aiwa oder Hyundai dient webOS nämlich auch als Betriebssystem ihrer Hardware – es ist damit eine Alternative zu Googles Android TV.

Größere Verbreitung von Apple-Inhalten

Damit landet die Apple-TV-Anwendung auf deutlich mehr Geräten als zuvor. Sie erlaubt den Zugriff auf diverse Dienste des iPhone-Herstellers, sobald man sich mit seiner Apple-ID einloggt. Teil des webOS-Hub-Ökosystems werden damit künftig der Musikdienst Apple Music, Apples Videostreaming TV+ samt Inhalten von Partnern – in Form von Downloadkäufen und Mieten von TV-Shows und Filmen – sowie Apple Music Radio. Apple Music kostet 11 Euro im Monat, TV+ 7 Euro.

Ganz ohne Abo sind zudem weitere Apple-Dienste wie AirPlay (Einbindung als Wiedergabestation / Lautsprecher) sowie HomeKit integriert. Damit wächst die Liste unterstützter Geräte deutlich. Apple bietet die TV-App schon seit mehreren Jahren auch für direkte Konkurrenten wie Samsung an, daneben werden TV-Geräte von Vizio, LG oder Sony unterstützt. Das Unternehmen hilft dabei stets, Anpassungen vorzunehmen, so gibt es die TV-App auch in einer Variante für Android-TVs.

Es dürfte allerdings etwas dauern, bis die Apple-TV-Unterstützung auf alle webOS-Hub-Geräte kommt. Nutzer sollten zunächst prüfen, ob ein Update für ihr Gerät zur Verfügung steht. Die Idee des webOS-Hubs ist zudem erst seit dem vergangenen Herbst verfügbar. LG verspricht, Apple-TV-App samt Apple Music in über 100 Ländern verfügbar zu machen, inklusive aktueller OLED-TVs und UHD-TVs. Apples hauseigene Multimediabox Apple TV ist dann nicht mehr notwendig, auch wenn diese dank tvOS nochmals deutlich mehr Möglichkeiten bietet, darunter einen eigenen App-Store.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)