LG investiert 80 Millionen Dollar in TV-Datenanalyse-Unternehmen Alphonso

Der südkoreanische Elektronik-Konzern LG hat sich für 80 Millionen US-Dollar bei dem US-amerikanischen TV-Datenanalyse-Unternehmen Alphonso eingekauft. Wie LG am Donnerstag mitteilte, habe man 50 Prozent des Unternehmens übernommen und sei damit nun größter Anteilseigner.

LG will mit dem KI-basierten Analyseverfahren von Alphonso die Fernsehgewohnheiten der Zuschauer in den USA und Kanada auf LG Smart-TVs auswerten, heißt es in einer Mitteilung von LG. Damit soll festgestellt werden, wie Verbraucher in etwa 15 Millionen Haushalten in Nordamerika Fernsehwerbung und TV-Inhalte ansehen. Nach Angaben von LG sollen mit der Analysesoftware und den Diensten von Alphonso Kundenpräferenzen ermittelt werden, um den eigenen Streaming-Dienst LG-Channels mit maßgeschneidertem Content besser an Kundenwünsche anpassen zu können. Außerdem wolle man mit Hilfe von Alphonso eine geräteübergreifende Werbeplattform schaffen, die nicht nur auf Smart-TVs eingesetzt werden kann.

Alphonso wurde 2012 vom jetzigen CEO Ashish Chordia gegründet. Zu den Kunden gehörten bislang TV-Hersteller wie Sharp, Toshiba, Hisense sowie das Halbleiterunternehmen Skyworks Solutions. Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen Alphonso soll weiterhin als eigenständiges Unternehmen unter der bisherigen Führung weiter operieren.

(olb)