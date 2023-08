LGs akkubetriebener Koffer-Monitor kommt nach Deutschland

LG bringt seinen Standbyme Go auch in den westlichen Handel. Im Koffer befindet sich ein 27 Zoll großes IPS-Display. Mithilfe eines eingebauten Akkus und einem integrierten ARM-Prozessor lässt sich der Monitor unterwegs einsetzen – gewissermaßen ein digitaler Aktenkoffer. Dank Touchscreen-Funktion kann man etwa auch Schach auf einer Parkbank spielen.

Anzeige

Der Monitor ist an einer Halterung befestigt, die sich stufenlos hochfahren lässt. Das Display kann man für eine Hochkant-Ansicht um 90 Grad drehen (Pivot). Technisch ist das reine Display allerdings nicht sonderlich stark aufgestellt: Es zeigt lediglich 1920 × 1080 Pixel (Full HD) mit 60 Hertz an. Zur Helligkeit äußert sich LG nicht.

Rundumansicht des LG Stanbyme Go. (Bild: LG)

Smart-Monitor-Funktionen

Den integrierten ARM-Prozessor vom Typ α7 Gen 5 verwendet LG etwa auch bei den OLED-TVs B2 und A2. Von den Fernsehern übernimmt der Hersteller zudem das webOS-Betriebssystem, über das gängige Streaming-Dienste laufen. Eine Fernbedienung liegt bei. Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) und Bluetooth 5.0 sind für Drahtlosverbindungen an Bord.

Apple-Nutzer können ihr iPhone oder iPad per Airplay verbinden. Android-Geräte spiegeln ihren Bildschirminhalt auf dem Stanbyme Go. Ein PC lässt sich per HDMI anschließen.

Der Koffer-Monitor integriert vier Lautsprecher mit einer Leistungsaufnahme von zusammen 20 Watt. Zur Kapazität des Akkus äußert sich LG nicht, er soll allerdings rund drei Stunden halten.

Hoher Preis

Anzeige

Bisher ist der Stanbyme Go in Südkorea erhältlich. Kürzlich hat LG den Monitor auch in den USA angekündigt. Auf Nachfrage bestätigte der Hersteller, dass das Modell im vierten Quartal auch nach Deutschland kommt. Voraussichtlich im Oktober soll es in Fachgeschäften verfügbar sein.

Der Preis ist derweil gesalzen: In den USA verlangt LG 1000 US-Dollar für den Stanbyme Go. Das entspricht fast 1100 Euro inklusive Mehrwertsteuer (in US-Preisen nicht enthalten). Eine offizielle Euro-Preisempfehlung nennt LG bislang nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mma)