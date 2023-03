LKA-Warnung: Phisher nehmen weiter Disney+ ins Visier

Das LKA Niedersachsen warnt aktuell auf dem Portal Polizei-Praevention.de vor vermehrten Phishing-Kampagnen, in denen Cykerkriminelle die Daten von Disney+-Nutzerinnen und -Nutzern abgreifen wollen. Die Strafverfolger hätten zahlreiche Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern erhalten.

Die Polizisten schreiben in der Meldung auf dem Präventions-Portal, dass die Mails den Namen und das Aussehen von Disney+ missbrauchten. Auch das Logo käme in den gefälschten E-Mails zum Einsatz – diese stammten aber nicht von Disney beziehungsweise Disney+.

Phishing-Mails imitieren Disney+-Dienst

Es sind mehrere Varianten der Mails im Umlauf. So sei angeblich das Abonnement abgelaufen, die Zahlung fehlgeschlagen und daher eine Aktualisierung der Zahlungsinformationen nötig. Oder das Disney+-Konto wurde suspendiert, da ein Zahlungsproblem nicht gelöst werden konnte. Weitere Mails sollen eine Zahlungserinnerung darstellen.

Einige der Phishing-Mails enthalten außerdem Hinweise, dass eine "Schließungsgebühr" in Höhe von 9,99 Euro oder bis zu 19,99 Euro anfallen würde. Das soll Druck bei Empfängern der Mail aufbauen, sodass diese unbedacht und panisch ihre Daten in den verlinkten Formularen eingeben. Das LKA Niedersachsen hat auch einige Screenshots der Phishing-Mails gesammelt und bereitgestellt.

Bild 1 von 6 LKA Niedersachsen: Screenshots von Disney+-Phishing-Mails (6 Bilder) Einige Phishingmails mahnen eine fehlgeschlagene Zahlung an Disney+ an. Sollten Empfänger nicht reagieren, falle angeblich eine Schließungsgebühr bis zu 19,99 Euro an. (Bild: Screenshot LKA Niedersachsen / polizei-praevention.de )

Die Links in den Mails führen zu Online-Formularen, in denen potenzielle Opfer etwa Zugangsdaten, Adress- und etwa Kreditkarteninformationen eintragen sollen. Da diese dann den Online-Betrügern in die Hände fallen, sollten Empfänger solcher betrügerischen E-Mails der Aufforderung jedoch nicht nachkommen.

Wie die Strafverfolger erläutern, sollten Opfer, die doch auf die Masche hereingefallen sind, unverzüglich den Streaminganbieter mit Bezug auf die Zugangsdaten und die eigene Bank bezüglich der Zahlungsdaten kontaktieren. Die Ermittler empfehlen zudem den umgehenden Passwortwechsel sowie eine Prüfung, ob weitere Veränderungen am Konto vorgenommen wurden – etwa unbekannte Geräte angemeldet, PINs oder Adressen geändert wurden. Disney+ hat zudem einen eigenen Artikel zum Thema Phishing mit Kontakinformationen bereitgestellt.

Hinweise zum gefahrlosen Umgang mit E-Mails liefern etwa heise online und c't. Abonnenten des Disney+-Dienstes stehen bereits seit einiger Zeit besonders im Fokus von Phishern. So warnten die Verbraucherzentralen schon einmal Ende Januar davor, dass Disney+-Abonnenten in Phishing-Wellen angegriffen wurden.

(dmk)