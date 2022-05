LNG-Terminal: Erster Rammschlag für Deutschlands neue Erdgasversorgung

Im Beisein von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Donnerstag der erste Rammschlag für ein schwimmendes Flüssigerdgas-Terminal (LNG) in Wilhelmshaven erfolgt. Bis Jahresende soll das LNG-Terminal bereits in Betrieb gehen. Von Tankschiffen soll tiefgekühltes Flüssigerdgas in die schwimmende Anlage gepumpt, dort durch Erwärmung regasifiziert und in die deutschen Erdgas-Netze eingespeist werden.

Bei der Anlage handelt es sich um eine sogenannte FSRU (Floating Storage and Regasifaction Unit). Auch an anderen Standorten in Deutschland sind Terminals zum Import von LNG geplant, unter anderem im niedersächsischen Stade und in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein.

Bis zu 40 Prozent der russischen Gasmenge

"Wir haben eine gute Chance, das zu schaffen, was eigentlich in Deutschland unmöglich ist: Innerhalb von etwa zehn Monaten ein LNG-Terminal zu errichten, und es anzuschließen an die deutsche Gasversorgung", sagte Habeck, der den Rammschlag von Bord eines Schiffes aus verfolgte. Begleitet wurde er von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).

Nach Angaben der Stadt Wilhelmshaven können schon im ersten Schritt 20 Prozent der bisher aus Russland bezogenen Gasmengen durch Flüssigerdgas ersetzt werden. Im Jahresverlauf 2023 soll die Menge sogar auf bis zu 40 Prozent erweitert werden. Die schwimmende Anlage an einer vorhandenen Seebrücke mit drei Schiffsliegeplätzen, die bislang von der chemischen Industrie genutzt wurden, soll später durch eine stationäre Einrichtung an Land ersetzt werden. Aktuell laufen auch die Genehmigungsverfahren für eine Gaspipeline zu Kavernen im nahegelegenen Etzel.

Anlage soll später auch für Wasserstoff genutzt werden

Für den rund 370 Meter langen Anleger müssen 150 Stahlpfähle mit einer Länge von 50 Metern in den Meeresboden gerammt werden. Deutschland verfügt bislang noch nicht über ein eigenes LNG-Importterminal. Wilhelmshaven habe im Moment die Nase vorn, Brunsbüttel sei aber nur kurz dahinter, so Habeck. Mit dem Flüssigerdgas soll die Abhängigkeit von russischem Erdgas verringert werden.

Die für Flüssigerdgas umgebaute Seebrücke soll vom Land Niedersachsen betrieben werden. Die Stadt Wilhelmshaven sorgt für die Zwischenfinanzierung der Umbauten und schießt dafür 45 Millionen Euro vor, die eigentlich Teil einer 157 Millionen Euro umfassenden Strukturförderung für den Kohleausstieg waren. Das Land beabsichtigt das Geld später zurückzuzahlen. Die Stadt erhofft sich perspektivisch von der Anlage aber auch den Einstieg in die Versorgung mit grünem Wasserstoff. Dabei handelt es sich um Wasserstoff, bei dem die Elektrolyse ausschließlich mithilfe von erneuerbaren Energien wie Windstrom und Sonnenenergie erfolgt. Wilhelmshaven - bislang eine Energie-Drehscheibe für Kohle und Öl in Deutschland - will damit auch künftig bei der Versorgung Deutschlands eine führende Rolle spielen.

(mki)