Ladetarife für Elektroautos im Vergleich

Laden Sie Ihr Elektroauto ausschließlich zu Hause an der eigenen Wallbox oder an kostenlosen Ladestationen auf, haben Sie einen großen Vorteil: Die Kosten sind im Vorfeld bekannt, böse Überraschungen bleiben ebenso aus wie inkompatible Ladekarten oder -Apps. Denn genau damit werden Sie höchstwahrscheinlich konfrontiert, wenn das Auto an einer kostenpflichtigen öffentlichen Ladesäule steht. Zwar ist klar geregelt, wer unter welchen Bedingungen Strom verkaufen darf, einen Tarifdschungel verhindert das nicht.

So mag es kein riesiges Loch in Ihre Geldbörse reißen, wenn Sie auf dem Weg in den Urlaub für die Batterieladung 55 statt wie zu Hause 40 Euro zahlen. Über das Jahr gerechnet summieren sich aber auch Unterschiede im Zehntel-Euro-Bereich zu nennenswerten Beträgen - zumindest dann, wenn man öfter längere Strecken fährt und die öffentliche Ladeinfrastruktur nutzt. Hinzu kommt, dass so mancher Anbieter Zusatzgebühren verlangt, die häufig in den Fußnoten versteckt sind. In den vergangenen Monaten veränderten sich die Preise an den Ladesäulen vergleichsweise stark.

Lokale Anbieter mögen Fußnoten

Beispiel Hamburg: An Ladepunkten des im Besitz der Stadt befindlichen Anbieters "Hamburg Energie" ist es bei bis zu 11 kWh günstiger, die Zahlung nicht über dessen Tarif Horizont Mobil (0,499 Euro pro Kilowattstunde) abzuwickeln. Zahlen Sie stattdessen per App und ohne Vertrag, fallen 0,32 Euro pro Kilowattstunde an – zuzüglich 2,06 Euro pro Ladevorgang.

In Hannover sollten Sie als klassischer Laternenparker erst spätabends eine Ladesäule der dortigen Stadtwerke – Enercity – suchen. Denn an Wechselstromladern (AC) fällt nur zwischen 22 und 8 Uhr keine Blockiergebühr an. Zu allen anderen Zeiten können Sie zu den 0,39 Euro pro Kilowattstunde noch 0,02 Euro pro Minute hinzurechnen, wenn der Ladevorgang mehr als 60 Minuten dauert. Natürlich gibt es in Parkhäusern mit Enercity-Ladepunkten individuelle Regelungen.

Überregionale Anbieter

Vor allem entlang von Fernstraßen stehen häufig Ladestationen überregionaler Anbieter zur Verfügung. Dazu gehören etwa Energieerzeuger wie Eon, EnBW und EWE, inzwischen aber auch Mineralölkonzerne respektive -marken wie Aral und Shell. Diese bieten allesamt eigene Karten beziehungsweise Nutzerkonten für Ihre Infrastruktur an. In vielen Fällen ist aber auch eine Roaming-Funktion enthalten. Das bedeutet: Mit einem Nutzerkonto von EnBW können Sie auch Ladepunkte von Allego nutzen – oder mit einem Shell-Konto die Schnelllader von Ionity.

Die Tankstellenkette Aral bietet Gleichstromschnelllader, die Sie auch mit Roaming-Tarifen anderer Anbieter nutzen können. (Bild: Christoph M. Schwarzer)

In der Regel können Sie bei überregionalen Anbietern davon ausgehen, dass die jeweils vom Betreiber der Ladestation angebotenen Tarife günstiger als Roaming-Tarife anderer Anbieter sind. So würden Sie Stand Mitte Juli 2022 an einem EWE-Go-Schnelllader (Gleichstrom, DC) mit dem EWE-Go-Tarif pro Kilowattstunde 0,52 Euro bezahlen, an der gleichen Station mit einem Charge-On-Konto hingegen 0,60 Euro. Es gibt aber auch Ausnahmen – ausgehend davon, dass die Angaben in den Tarifübersichten zutreffen. Demnach würden Sie mit einem Ionity-Konto ohne monatlichen Grundpreis an einer Ionity-Station 0,79 Euro pro Kilowattstunde zahlen, mit einem EWE-Go-Konto hingegen nur 0,59 Euro.

Ladetarife überregionaler Ladesäulenbetreiber (Stand 15. Juli 2022) Allego Aral Pulse Charge-On (Eon) EnBW EWE Go Ionity Shell Recharge Preise für eigene Ladepunkte je Kilowattstunde¹ AC-Ladepunkt 0,41 Euro 0,45 Euro 0,39 Euro 0,45 Euro²

0,38 Euro³

0,36 Euro4 0,42 Euro – – DC-Ladepunkt bis 50 kW 0,65 Euro 0,55 Euro 0,49 Euro 0,55 Euro²

0,48 Euro ³

0,46 Euro4 0,52 Euro – 0,59 Euro DC-Ladepunkt über 50 kW 0,69 Euro 0,69 Euro 0,53 Euro 0,55 Euro²

0,48 Euro ³

0,46 Euro4 0,52 Euro 0,79 Euro

0,35 Euro5 0,59 Euro Preise für fremde Ladepunkte (Roaming) je Kilowattstunde6 AC-Ladepunkt ○ ○ 0,44 Euro 0,45 Euro²

0,42 Euro³

0,39 Euro4 0,49 Euro ○ 0,46 Euro DC-Ladepunkt bis 50 kW ○ ○ 0,60 Euro 0,55 Euro²

0,52 Euro³

0,49 Euro4 0,59 Euro ○ 0,64 Euro DC-Ladepunkt über 50 kW ○ ○ 0,60 Euro 0,55 Euro²

0,52 Euro³

0,49 Euro4 0,59 Euro ○ 0,64 Euro Ionity-Ladepunkt ○ ○ 0,79 Euro 0,79 Euro 0,59 Euro ○ 0,81 Euro – nicht möglich/vorhanden ○ kein Roaming mit Karte/Konto des Anbieters vorgesehen ¹ mit Ladekarte/Nutzerkonto ² Standardtarif ohne Grundgebühr für Nicht-EnBW-Kunden; zuzüglich 0,10 Euro/Minute Blockiergebühr ab Minute 241 ³ Vorteils-Tarif ohne Grundgebühr für private EnBW-Kunden; zuzüglich 0,10 Euro/Minute Blockiergebühr ab Minute 241 4 Viellader-Tarif, 5,99 Euro Grundgebühr/Monat; zuzüglich 0,10 Euro/Minute Blockiergebühr ab Minute 241 517,99 Euro Grundgebühr/Monat 6 mit Ladekarte/-konto von Anbieter A an Ladepunkt von Anbieter B, beispielsweise mit EnBW-Konto an Allego-Ladepunkten

Einige überregionale Akteure bieten neben Tarifen ohne monatliche oder jährliche Grundgebühr auch solche mit Gebühr an. Hier gilt es im Vorfeld genau zu prüfen, ob sich ein solcher Tarif für Sie lohnt. Zwar wirkt es verlockend, bei Ionity pro Kilowattstunde nur 0,35 statt 0,79 Euro zu bezahlen. Daran geknüpft sind aber 13 Euro monatliche Grundgebühr. Um hier zu sparen, müssten Sie pro Monat mindestens 41 Kilowattstunden an Ionity-Säulen laden. Bei EnBW beträgt der Unterschied zwischen kostenlosem und kostenpflichtigen Tarif (etwa 6 Euro pro Monat) seit der Preisänderung im Sommer 2021 0,09 Euro an EnBW-Ladestationen und 0,06 Euro an Stationen anderer.

Reine Roaming-Anbieter

Roaming-Tarife bieten aber nicht nur Betreiber von Ladesäuleninfrastruktur an. Welche Säulen Sie mit dem Nutzerkonto eines reinen Roaming-Anbieters fürs Laden nutzen können, hängt wie auch bei den entsprechenden Tarifen der anderen Anbieter von den Kooperationen ab. In vielen Fällen bieten die Roaming-Spezialisten aber mehr Partnerschaften und somit ein dichteres Netz ab. Der Vorteil: Sie müssen mit weniger Apps oder Ladekarten hantieren. Der Nachteil: Die Preise können höher als bei den Roaming-Tarifen von Ladesäulenbetreibern ausfallen.

Ladetarife von reinen Roaming-Anbietern (Stand 15. Juli 2022, Preise pro Kilowattstunde) ADAC e-Charge Elli Drive Free Elli Drive City Elli Drive Highway Lichtblick Fahrstrom

Unterwegs Standard Plugsurfing Grundgebühr pro Monat ab 4,50 Euro¹ – 6 Euro 13 Euro – – AC-Ladepunkt 0,42 Euro

0,38 Euro an EnBW-Ladepunkten 0,55 Euro 0,39 Euro 0,37 Euro 0,55 Euro 0,56 Euro DC-Ladepunkt bis 50 kW 0,52 Euro

0,48 Euro an EnBW-Ladepunkten 0,76 Euro 0,49 Euro 0,47 Euro 0,75 Euro 0,56 Euro4 DC-Ladepunkt über 50 kW 0,52 Euro

0,48 Euro an EnBW-Ladepunkten 0,76 Euro 0,49 Euro 0,47 Euro 0,75 Euro 0,69 Euro5 Ionity-Ladepunkt 0,79 Euro 0,79 Euro 0,79 Euro 0,35 Euro 0,75 Euro 0,89 Euro Blockiergebühr 0,10 Euro/Minuten ab 240 Minuten² AC: 0,05 Euro/Minute ab 180 Minuten³

DC: 0,15 Euro/Minute ab 90 Minuten AC: 0,05 Euro/Minute ab 180 Minuten³

DC: 0,15 Euro/Minute ab 90 Minuten AC: 0,05 Euro/Minute ab 180 Minuten³

DC: 0,15 Euro/Minute ab 90 Minuten AC: 0,10 Euro/Minute ab 240 Minuten

DC: 0,10 Euro/Minute ab 60 Minuten – ¹ Grundgebühr entspricht ADAC-Mitgliedschaft, setzt EnBW Mobility+-App voraus ² maximal 12 Euro pro Ladevorgang ³ nicht zwischen 21 Uhr und 9 Uhr 4 bis 49 kW Ladeleistung 5 ab 50 kW Ladeleistung

So würden Sie an einer städtischen Wechselstromladesäule im EWE-Go-Roaming 0,49 Euro pro Kilowattstunde zahlen, bei den reinen Roaming-Anbietern Lichtstrom und Plugsurfing hingegen 0,55 respektive 0,56 Euro. Ähnlich verhält es sich mit den Tarifen an Schnellladern. Sind Sie hingegen bereit, eine monatliche oder jährliche Grundgebühr zu zahlen, können Roaming-Anbieter beim Laden günstiger sein. So sinkt der Preis an Wechselstromladern bei Elli von 0,55 auf 0,39 Euro pro Kilowattstunde, wenn Sie monatlichen 6 Euro Grundgebühr entrichten. Damit erreichen Sie das Niveau vieler Stadtwerke. Die Grundgebühr hätten Sie in diesem Fall bereits nach etwa 38 Kilowattstunden ausgeglichen.

Eine Besonderheit ist der Tarif ADAC e-Charge. Dabei handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem Automobilclub und EnBW, die eine ADAC-Mitgliedschaft (ab 54 Euro pro Jahr) sowie die kostenlose Mobility+-App von EnBW voraussetzt. Preislich liegen die Kilowattstundenpreise zwischen denen des kostenlosen und kostenpflichtigen EnBW-Tarifs – die ADAC-Mitgliedschaft ist pro Jahr aber 30 Euro günstiger und bietet weitere Vorteile.

Roaming-Fußnoten stechen Ladesäulen-Fußnoten

Aber auch bei Roaming-Tarifen sollten Sie die Fußnoten beachten. Denn letztlich gelten die Bedingungen des Tarifs, den Sie zum Laden verwenden. Sieht der Tarif des Ladesäulenbetreiber keine Blockiergebühr oder Ladegrundgebühr vor, bringt Ihnen das bei anderslautenden Bedingungen des Roaming-Anbieters wenig. Das sollten Sie vor allem bei Elli beachten, da es hier an Schnellladern bereits ab 90 Minuten teurer wird.

Laden Sie häufiger bei Ionity, lohnt sich ein Tarif mit monatlicher Grundgebühr - den Sie aber eher bei Elli abschließen sollten. (Bild: Clemens Gleich)

Einschätzung

Für Wenigfahrer und all diejenigen, die überwiegend zu Hause laden, lohnen sich Ladetarife mit Grundgebühr nicht. Die Ersparnis pro Kilowattstunde mag verlockend sein, doch die Gebühr müssen Sie erst mal wieder reinfahren. Im Falle von EnBW lohnt sich der Grundpreis-Tarif (6 Euro im Monat) erst bei monatlich mehr als 100 geladenen Kilowattstunden an Ladestationen anderer Anbieter.

Ebenso wenig lohnt sich ein kostenpflichtiger Ionity-Tarif. Stattdessen sollten Sie zum Tarif Drive Highway von Elli greifen, wenn Sie häufig lange Strecken auf Fernstraßen zurücklegen. Die Grundgebühr ist im Monat 5 Euro günstiger, die Kilowattstunde am Ionity-Lader mit 0,35 Euro aber genauso teuer. Viel Vielfahrer, die die Batterie an Wechsel- und Gleichstromladern gleichermaßen befüllen, bietet EnBW mit seinem kostenpflichtigen Tarif ein gutes Gesamtpaket.

Lesen Sie auch Ratgeber: Das Elektroauto unterwegs laden

Mit den unterschiedlichen Anbietern und Tarifen sollten Sie sich möglichst schon vor dem Kauf eines Elektroautos auseinandersetzen, spätestens jedoch vor der ersten längeren Fahrt. Zwar ermöglichen fast alle Anbieter, ein Nutzerkonto online im Browser oder in der jeweiligen App zu erstellen, in einigen Fällen setzt das Laden aber eine physische Nutzerkarte oder einen anderen Autorisierungsgegenstand voraus. Oder schlicht die manuelle Freischaltung durch Mitarbeiter, die dann gegebenenfalls auch am Sonntagmorgen um 7 Uhr erreichbar sein müssen.

(pbe)