Ladetarife für Elektroautos im Vergleich

Laden Sie Ihr Elektroauto ausschließlich zu Hause an der eigenen Wallbox oder an kostenlosen Ladestationen auf, haben Sie einen großen Vorteil: Die Kosten sind im Vorfeld bekannt, böse Überraschungen bleiben ebenso aus wie inkompatible Ladekarten oder -Apps. Denn genau damit werden Sie höchstwahrscheinlich konfrontiert, wenn das Auto an einer kostenpflichtigen öffentlichen Ladesäule steht. Zwar ist klar geregelt, wer unter welchen Bedingungen Strom verkaufen darf, einen Tarifdschungel verhindert das nicht.

So mag es kein riesiges Loch in Ihre Geldbörse reißen, wenn Sie auf dem Weg in den Urlaub für die Batterieladung 55 statt wie zu Hause 40 Euro zahlen. Über das Jahr gerechnet summieren sich aber auch Unterschiede im Zehntel-Euro-Bereich zu nennenswerten Beträgen - zumindest dann, wenn man öfter längere Strecken fährt und die öffentliche Ladeinfrastruktur nutzt. Hinzu kommt, dass so mancher Anbieter Zusatzgebühren verlangt, die häufig in den Fußnoten versteckt sind. In den vergangenen Monaten veränderten sich die Preise an den Ladesäulen vergleichsweise stark.

Lokale Anbieter mögen Fußnoten

Beispiel Hamburg: An Ladepunkten des im Besitz der Stadt befindlichen Anbieters "Hamburg Energie" ist es bei bis zu 11 kWh günstiger, die Zahlung nicht über dessen Tarif Horizont Mobil (0,499 Euro pro Kilowattstunde) abzuwickeln. Zahlen Sie stattdessen per App und ohne Vertrag, fallen 0,32 Euro pro Kilowattstunde an – zuzüglich 2,06 Euro pro Ladevorgang.