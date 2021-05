Lamborghini plant erstes vollelektrisches Auto für dieses Jahrzehnt

Vom Verbrennungsmotor zum Hybridantrieb zu Cor Tauri lautet die Devise des italienischen Sportwagenherstellers Lamborghini. Cor Tauri steht dabei für einen Stern im Sternbild Stier – nach Meinung der Italiener der hellste in der Konstellation – sinnbildlich für eine nachhaltige und elektrische Zukunft.

Auf dem Weg Direzione Cor Tauri will sich Lamborghini zunächst weiter dem Verbrennungsmotor widmen, 2023 soll das erste Serienmodell mit Hybridantrieb auf den Markt kommen. Bis Ende 2024 soll die gesamte Produktpalette elektrifiziert sein. Für Anfang 2025 hat sich Lamborghini zugleich das Ziel gesetzt, den CO 2 -Ausstoß um 50 Prozent zu senken.

Größte Investition in der Lamborghini-Geschichte

In den Hybridantrieb will das Unternehmen gut 1,5 Milliarden Euro in vier Jahren investieren, nach eigenen Angaben die größte Investition in der Geschichte von Lamborghini. Höhepunkt der Entwicklung soll ein Modell mit reinem Elektroantrieb sein, "das brillante Leistungen garantiert und in seinem Marktsegment an der Spitze stehen wird", wie Lamborghini es ausdrückt. "Im Vordergrund stehen dabei die dringenden ökologischen Entscheidungen, die die Welt von uns verlangt."

Bild 1 von 18 Lamborghini-Modelle über die Jahre (18 Bilder) Der 350 GT wurde in den Jahren 1964 bis 1966 gebaut.

(Bild: Lamborghini)

Basis der künftigen "Produktpyramide" soll das SUV Urus (Fahrbericht) sein, erläutert Lamborghini-Präsident Stephan Winkelmann; auch der Huracán und der Aventador gehören dazu, die "die letzten ihrer Art" werden könnten. Die Spitze der Pyramide bildet der 2019 erschienene Sián, der ein "rollendes Labor" darstelle für alles, was noch komme. Wie das künftige Elektroauto – das eher in Richtung Aldebaran vermutet werden sollte – aussieht, steht noch nicht fest.

(anw)