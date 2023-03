Landmarks: Kostenloses Verzeichnis der 3D-Modelle in Apple Karten

Als Apple im Jahr 2021 seine neugestalteten Karten vorstellte, gab es auch ein kleines Easter-Egg für Nutzer zu entdecken: In ausgewählten Städten hat Apple besondere Sehenswürdigkeiten als 3D-Modelle hinterlegt. Die gab es teilweise zwar auch schon vorher, allerdings sind die neuen 3D-Modelle deutlich detail- und maßstabsgetreuer als die früheren. Allein: Das Finden aller 3D-Modelle gestaltet sich mitunter schwierig. Neben bekannten Orten gibt es gerade in den USA auch Sehenswürdigkeiten, die dem Europäer erst einmal nichts sagen, die aber trotzdem schön anzusehen sind. Eine neue App will sich hier als eine Art Verzeichnis betätigen.

Landmarks listet laut Entwicklerangaben 300 dieser 3D-Modelle auf. Aus Deutschland sind Orte in Hamburg, Berlin und München dabei. Neue Modelle sollen in Zukunft nachgetragen werden. Die App eines russisch-ukrainischen Paares mit Wohnsitz in Kanada kann kostenlos heruntergeladen werden. Als In-App-Kauf kann eine Gyroskop-Funktion freigeschaltet werden, um die Modelle in der App noch einmal anders erleben zu können. Nutzer haben die freie Wahl, ob sie die Sehenswürdigkeiten in der App betrachten oder von dort aus zur Karten-App von Apple wechseln.

Die App ist für iPhone, iPad, Mac und Apple TV erhältlich. Innerhalb von Landmarks soll die Darstellung der Modelle noch etwas besser sein als in der Karten-App, versprechen die Entwickler. Eine Liste der Sehenswürdigkeiten bietet übrigens auch der frühere Apple-Chefkartograf Justin O'Beirne auf seiner Website.

(mki)