Lang soll sie leben: Happy Birthday, Python Software Foundation!

Am morgigen Samstag feiert die Python Software Foundation (PSF) ihren zweiten runden Geburtstag: Python erhielt am 6. März 1991 eine eigene Stiftung. Die von Guido van Rossum begründete Programmiersprache gab es damals schon zehn Jahre lang (Startschuss war Februar 1991), mittlerweile also seit dreißig Jahren.

Eigenes Governance-Modell

Die General Purpose Language gilt als besonders leicht erlernbar und gehört seit rund zehn Jahren zum festen Kanon im Informatikstudium, insbesondere im Bereich Machine Learning hat sie sich etablieren können. Viele Jahre lang hatte Sprachgründer van Rossum die Entwicklung selbst aktiv vorangetrieben, bis es 2018 zu einem heftigen Streit zwischen ihm und der Community kam. Anlass war damals die von van Rossum gewünschte Einführung von Assignment Expressions gewesen (PEP 572).

Community first

In Folge der Auseinandersetzung trat der Sprachschöpfer von seinem Posten als sogenannter "Wohlwollender Diktator auf Lebenszeit" (BDFL: Benevolent Dictator for Life) zurück. Seither gibt es ein neues Governance-Modell und die Python Software Foundation (PSF) ist gemeinsam mit der Community zuständig für die weitere Entwicklung der Sprache.

Die Stiftung unterstützt die Community mit finanziellen Zuwendungen durch Stipendien und auch durch Infrastruktur. So unterhält die PSF zum Beispiel Python.org, den Python Package Index und die Python-Dokumentation. Außerdem veranstaltet die Python Software Foundation die PyCon in den USA, die als jährliches Treffen der Python-Community dient und in den Zeiten vor Corona als physisches Event veranstaltet worden ist.

Ihr Jubiläum nimmt die Stiftung zum Anlass, um Spendenwillige und potentielle Kontributoren auf ihrer Website zu einer Mitgliedschaft aufzurufen. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie Sponsoren sind ebenso willkommen wie Bewerbungen für das Stipendienprogramm, das die Entwicklung von Python und Python-verwandter Technologien fördern soll. In diesem Sinne: Happy Birthday!

