"Laptops für die Ukraine": Spenden für Schulen, Krankenhäuser und Verwaltung

In der Ukraine werden dringend Laptops, Smartphones und Tablets benötigt. In einer von der EU-Kommission, dem ukrainischen Ministerium für digitalen Wandel und der europäischen Organisation Digitaleurope gestarteten Initiative sollen Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Verwaltungen mit den Geräten ausgestattet werden. Ziel ist die Bereitstellung in den am stärksten betroffenen Kriegsregionen in der Ukraine.

Hohe Anzahl von Laptops benötigt

Dem Aufruf zufolge soll in Krankenhäusern mit den gespendeten Geräten die Grundversorgung sichergestellt werden. Für Schulen wird die Zahl auf rund 70.000 beziffert, damit der Unterricht fortgesetzt werden kann. Darunter fallen etwa 5.000 Schulen und 200.000 Schüler, die seit Kriegsbeginn in den betroffenen Gebieten im Fernunterricht ausbilden und ausgebildet werden. Die ukrainische Verwaltung sei ebenfalls auf Spenden angewiesen und bezeichnet den Bedarf "als sehr dringlich". Verwaltungsangestellte und Krankenhausmitarbeiter "werden noch viel mehr Geräte benötigen", heißt es in der Mitteilung, ohne Nennung von konkreten Zahlen.

Benötigt werden laut der Mitteilung "neue oder gebrauchte und funktionsfähige Ersatz-Laptops, Smartphones oder Tablets".

Abgabestelle für Deutsche bisher unklar

Unternehmen können größere Spenden direkt über das EU-Katastrophenschutzverfahren (PDF), das 2001 von der Europäischen Kommission eingerichtet wurde und zu deren Aufgaben etwa der Transport von Gütern zählt, abwickeln. Kleinere Spenden von Organisationen, Unternehmen und "Bürgern mit Sitz in Belgien" nehme die Organisation Digitaleurope entgegen.

Die Sammelstellen der Initiative sollen auf ganz Europa ausgeweitet werden. An wen sich deutsche Interessierte aktuell wenden können, wird in dem Aufruf nicht ausgeführt. Eine Antwort auf Anfrage von heise online steht aktuell noch aus.

Digitaleurope ist eine Dachorganisation aus nationalen Elektronikverbänden und großen Elektronikunternehmen aus Europa, den USA und Japan – darunter etwa Google, Amazon, Microsoft, Apple, Dell, Sony, HP und Intel. Laut LobbyControl ist sie "der wichtigste Lobbyverband der globalen IT-Branche auf EU-Ebene" und vertritt unter anderem den deutschen Digitalverband Bitkom. Digitaleurope ist nach belgischem Recht ein international gemeinnütziger Verein mit Hauptsitz in Brüssel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen. Umfragen immer laden Umfrage jetzt laden

(bme)