Mehr Zeit für echte Arbeit: ChatGPT schreibt in Slack die Nachrichten

Eine neue ChatGPT-App für Slack: Salesforce und OpenAI wollen die Kommunikationssoftware um drei KI-Funktionen erweitern. Zentrales Versprechen ist, dass Nutzer sich weniger mit Slack beschäftigen müssen, um – nach Aussage der Anbieter – mehr Zeit für die eigentliche Arbeit zu haben.

Antworten eintippen war gestern

Unter anderem soll ChatGPT für den Anwender Nachrichten verfassen, bezeichnet als Schreibassistent. Wie weit das über die zum Beispiel schon lange bei Gmail offerierten smarten Antworten hinausgeht, bleibt in der Ankündigung des Features offen.

Mehr Einblick gibt es jedoch bei den KI-Zusammenfassungen von Threads: ChatGPT kann auf Wunsch die Nachrichten analysieren, die wichtigsten Informationen extrahieren und sie in natürlicher Sprache ausgeben. Nutzer sollen so Zeit sparen, da sie den Chat nicht mehr selbst lesen müssen.

Zu guter Letzt führt Slack eine KI-Suche ein, mit der Anwender direkt im Chat Antworten zu gesuchten Themen erhalten können – ob ChatGPT also zum Beispiel den zusätzlichen Besuch der Wikipedia abnimmt oder bloß das Slack-Handbuch durchforstet, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

Beta-App direkt nach API-Start

Zum Start befindet sich die ChatGPT-App in einer Beta-Phase, interessierte Nutzer können sich in eine Warteliste eintragen. Erst Anfang März hatte OpenAI die API für seine KI-Software freigegeben, mit der Kunden ChatGPT und Whisper in eigene Anwendungen einbauen können.

Slack bei heise Download

ChatGPT bei heise Download

(fo)