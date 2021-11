Last Call: Jetzt noch Tickets sichern für den dritten Product Owner Day

Am 11. November 2021 geht der bereits dritte Product Owner Day von heise Developer und dpunkt.verlag an den Start. Product Ownern und Produktmanagerinnen bietet das Online-Event die Gelegenheit, sich fachlich weiter zu vertiefen. Der dritte Product Owner Day dreht sich unter anderem um Produktstrategien für dynamische Umgebungen, die erfolgreiche Produktentwicklung auch bei komplexen Anforderungen und bietet Erfahrungsberichte beispielsweise aus dem agilen Produktmanagement in der Finanzwelt.

High-Speed Scrum und Business Stories

Zudem gibt es neue Business Stories und Flight Levels zu entdecken, auch das Backlog Refinement im großen Stil und die Coaching-Haltung sind diesmal Thema. Ein Highlight hinsichtlich Praxisrelevanz dürfte die Präsentation von Konstantin Diener sein, der in seinem Vortrag "High-Speed Scrum" daran teilhaben lässt, wie man in unter vier Monaten eine Messe digitalisiert. Die SPIEL.digital war die erste virtuelle Ausgabe der Spielemesse Essen. Diener berichtet konkret, mit welchen Methoden er und sein Team Discovery, Design und Entwicklung für die Online-Version miteinander verzahnt und zu einem festen Termin umgesetzt haben.

Impulse für kundengerechte Produkte

Wer teilnimmt, kann sich mit den Experten und Gleichgesinnten austauschen, netzwerken und live Fragen stellen: Die neue Ausgabe des Product Owner Day wird dazu reichlich Anknüpfungspunkte bieten.

Aus dem Programm

Und erneut gibt es zwei flankierende Workshops, in denen sich das Gehörte praktisch verankern und vertiefen lässt:

Konferenztickets sind zum Preis von 219 Euro erhältlich, Workshoptickets kosten 449 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Gruppen, Schüler und Studierende können auf Nachfrage von weiteren Vergünstigungen profitieren. Es wird auch erneut flankierende Workshops geben, die sich zurzeit noch in Vorbereitung befinden. Weitere Informationen, Kontaktmöglichkeiten sowie der aktuelle Stand der Planungen sind auf der Konferenz-Webseite zu finden.

(sih)