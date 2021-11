Last Call: Jetzt noch Tickets sichern für die betterCode() PHP

Am 25. November 2021 richten die Veranstalter dpunkt.verlag und heise Developer eine Online-Konferenz rund um die Programmiersprache PHP aus. Das Programm der betterCode() PHP entstand in Kooperation mit thePHP.cc und hält sieben praxisnahe Vorträge sowie drei Online-Workshops bereit.

Das Programm im Überblick

Im Herbst erscheint nicht nur PHP 8.1, auch der Support für Version 7.3 läuft aus. Ausgewählte Experten helfen im Rahmen der betterCode() PHP bei der Migration und zeigen, wie Entwicklerinnen und Entwickler ihren Code nachhaltig umbauen können, um bei künftigen Versionsupdates schlaflose Nächte zu vermeiden.

Das Programm der betterCode() PHP am 25. November umfasst sieben Vorträge und drei Workshops (alles online). (Bild: php.bettercode.eu)

Automatisierung, PHPUnit, Legacy-Software und die Cloud

Darüber hinaus geben drei Online-Workshops den Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Wissen rund um PHP zu vertiefen. Beispielsweise zeigt Arne Blankerts am 18. November, wie sich Aufgaben automatisieren lassen. Zusammen mit den Teilnehmern wird er mit GitLab eine CI-Pipeline von Grund auf einrichten und schrittweise aufbauen, um Tests laufen zu lassen, Assets zu kompilieren, die Software für das Deployment zu verpacken und dann zu installieren.

Sebastian Bergmann, Autor und Maintainer des Testing-Tools PHPUnit, macht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seines Online-Workshops am 30. November fit für die kommende zehnte Major Version. Dieser Workshop vermittelt, wie Entwickler ihre Testsuite, die sie aktuell mit PHPUnit 8 oder 9 ausführen, für PHPUnit 10 bereit machen können.

Am 1. Dezember geht es einen Tag lang um die Cloud und darum, wie Entwickler ihre Legacy-Anwendung in die Wolke überführen können. Stefan Priebsch bietet mit seinem in eigenen Worten "codelastigen" Workshop Ansätze, um eine monolithische Anwendung in unterschiedliche Verantwortlichkeiten zu zerlegen und diese mit Cloud-Services zu integrieren oder in Teilen durch Clouddienste und selbst entwickelte Komponenten zu ersetzen.

Jetzt Tickets sichern!

Ein Ticket für die Eintagesveranstaltung kostet 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Teams profitieren zusätzlich von Gruppenrabatten, Interessierte können sich hierfür via E-Mail an das Event-Team wenden. Ein Workshop-Ticket kostet 449 Euro. Nähere Informationen zum Programm finden sich auf der Konferenzwebseite.

(mdo)