Last Call: Werden Sie zum Profi für MS Teams in fünf Webinaren der heise Academy

Microsoft Teams stellt in zahlreichen Firmen einen zentralen Teil der Kommunikationsinfrastruktur dar. In der reinen Anwendung zeigt sich das Programm dabei simpel, bietet Admins im Hintergrund aber vielfältige Möglichkeiten zur Konfiguration. In unserer fünfteiligen Webinar-Serie Microsoft Teams für Fortgeschrittene – werde zum Teams-Profi machen wir Sie zum Experten in Ihrem Unternehmen.

Anzeige

Den Auftakt der Webinar-Serie bilden die Themen Automation und interaktive Meetings. Lernen Sie, Aufgaben und Prozesse zu automatisieren und so effizientere Arbeitsabläufe zu schaffen. Reichern Sie Meetings durch interaktive Elemente an und machen Sie mehr aus den alltäglichen Videokonferenzen. Im weiteren Verlauf der Webinar-Serie steht die Organisation von Teamstrukturen im Fokus. Lernen Sie die optimale Verwaltung von Teams kennen, um Wildwuchs zu verhindern und eine effektive Zusammenarbeit zu fördern.

Ein Webinar widmet sich den zusätzlichen Funktionen und Möglichkeiten von Teams Premium, etwa erweiterte Administrationsfunktionen und erhöhte Datengrenzen. Zudem beantwortet unser Experte die Frage, für wen sich das kostenpflichtige Upgrade auf Premium lohnt. Erfahren Sie in einem folgenden Webinar, wie Sie die Telefoniefunktionen von Teams mithilfe von Microsoft Teams Phone und Meeting Room Devices (MTR) nahtlos in Ihre Telefonanlage integrieren.

Abschließend widmet sich ein Webinar den Sicherheitseinstellungen von Microsoft Teams. Sie erhalten einen detaillierten Überblick zum Admin Center und erfahren alles Wichtige über Richtlinien und deren Einsatz. Security Basics helfen Ihnen dabei, Ihre Teams-Umgebung abzusichern.

Automationen, Teamstrukturen und Administration

Mit Alexander Eggers führt ein ausgesprochener Experte rund um Microsoft Teams und M365 durch die Webinar-Serie. "Microsoft Teams für Fortgeschrittene – werde zum Teams-Profi" besteht aus fünf Webinaren. Die Termine für die einzelnen Webinare sind:

02. August: Mit Automationen und interaktiven Meetings zum Teams-Profis

09. August: Mit Teams Governance Wildwuchs in der Organisation vermeiden

16. August: Teams Premium – Funktionen und Usecases der neuen Lizenz

23. August: Teams Kommunikation – Teams Phone und Microsoft Teams Rooms effektiv einsetzen

30. August: Teams Administration – Admin Portal und Security Basics meistern

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils drei Stunden und finden von 9 bis 12 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 149 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann entweder mit dem Kombi-Ticket für 495 Euro kräftig sparen oder sich mit dem heise Academy Pass ab 495 Euro unbegrenzten Zugang zu über 100 Video-Kursen und über 100 Live-Events pro Jahr sichern.

Anzeige

Praxis- und Expertenwissen – live und für später

Alle Teilnehmenden dürfen sich auf jede Menge Praxis und Expertentipps freuen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und die Teilnehmenden können sich auch untereinander zum Thema austauschen. Dazu gibt es die Möglichkeit, das Gelernte im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen (der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive).

Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden bleiben will, kann sich zum Newsletter anmelden. (cbo)