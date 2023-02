Lauf, Watch, lauf: watchOS 9 erkennt jetzt Laufbahnen in Deutschland

Apple Watches zeichnen Laufbahntraining im Freien nun genauer auf: Apple hat am Wochenende die automatische Laufbahnerkennung von watchOS 9 nach Deutschland gebracht. Wird ein Lauftraining auf einer Leichtathletikanlage gestartet, weist die Watch auf die Laufbahnerkennung hin und erlaubt es, die für das Training gewählte Bahn einzutragen.

Apple kombiniert GPS und Kartendaten

Damit soll die Genauigkeit der Aufzeichnung verbessert werden: Zusätzlich zu den GPS-Daten nutzt Apple dafür Kartendaten und eine Datenbank mit Details zu den Leichtathletikanlagen, um so die zurückgelegte Distanz auf der ausgewählten Bahn exakter zu bestimmen – und letztlich auch einen genaueren GPS-Track aufzuzeichnen. Der Wechsel der Laufbahn während des Trainings ist möglich und lässt sich in der Uhr verzeichnen.

So genau würde man sich alle GPS-Tracks wünschen: Apples Laufbahnerkennung nutzt zusätzlich Kartendaten und die verwendete Bahn. Hier eine Aufzeichnung von ein paar Runden auf Bahn 3 – mitsamt einem Wechsel auf Bahn 6.

Ein kurzer Testlauf auf einer 400-Meter-Bahn zeigte, dass die Bahnaufzeichnung entsprechend exakt ausfällt und auch der (auf der Uhr vermerkte) Bahnwechsel genau verzeichnet ist.

Im Unterschied zu anderen GPS-Sportuhren benötigt Apples Methode keine sonst gängige ein bis zwei Runden dauernde Kalibrierung für die genauere Laufbahnaufzeichnung, weil die Uhr den Track bereits kennt. Laut Apple sind "normal geformte" Laufbahnen mit klaren Bahnmarkierungen in der Datenbank enthalten und sollten damit von watchOS beim Betreten automatisch erkannt werden. Wie viele Leichtathletikanlagen Apple dafür in Deutschland katalogisiert hat, bleibt vorerst unklar.

Viele Neuerungen für Läufer in watchOS 9

Dieser "Track mode" gehört zu den größeren Neuerungen in watchOS 9, die speziell auf Jogger respektive Läufer abzielen und startete bereits in den USA. Ein Betriebssystem-Update ist in Deutschland nicht zur Freischaltung erforderlich, es muss nur mindestens watchOS 9.2 laufen, funktionieren sollte es ab der Apple Watch Series 4. Neben Deutschland scheint Apple die Laufbahnerkennung auch in Nordamerika ausgebaut sowie in Italien und Großbritannien eingeführt zu haben. Wann weitere Länder folgen, wurde nicht bekannt gegeben.

