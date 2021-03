Vernetzte Lautsprecher: Sonos Roam unterstützt WLAN und Bluetooth

Der nächste Lautsprecher von Sonos wird wieder mobil: Das US-Technikmagazin The Verge hat vor der offiziellen Vorstellung die wichtigsten Details zum kommenden Sonos Roam veröffentlicht. Der Roam hat demnach einen Akku und kann neben Wi-Fi-Audio auch für die Bluetooth-Wiedergabe genutzt werden.

Laut The Verge kann der Roam gleichzeitig als Bluetooth- und Multiroom-Speaker benutzt werden. Verbindet man also das Handy mit dem im Heimnetz befindlichen Lautsprecher, kommt der abgespielte Ton auf Wunsch auch aus anderen Sonos-Lautsprechern in der Wohnung – obwohl diese selbst kein Bluetooth unterstützen. Sonos hatte sich lange dagegen gewehrt, seine Lautsprecher mit Bluetooth auszustatten. Üblicherweise geben sie Musik über WLAN wieder.

Auch vom Formfaktor erinnert der Sonos Roam eher an einen Bluetooth-Lautsprecher als andere Sonos-Speaker: Er ist 16,5 Zentimeter lang und röhrenförmig, wiegt laut The Verge ein halbes Kilo. Der integrierte Akku soll demnach bis zum 10 Stunden Musikwiedergabe ermöglichen, bevor der Lautsprecher an den Strom muss. Als Unterwegs-Lautsprecher ist der Sonos Roam außerdem nach IP76 gegen Staub und Wasser bis zu einem Meter Tiefe für 30 Minuten geschützt.

Automatische Raumanpassung

Wie der Sonos Move soll auch der Sonos Roam die Trueplay-Technik unterstützen. Über die integrierten Mikrofone, die auch für die Sprachsteuerung per Alexa oder Google Assistant eingebaut sind, erfasst der Roam seine Umgebung und passt die Musikwiedergabe individuell darauf an. Auch andere Hersteller wie Google und Amazon statten ihre Smart Speaker mit einem ähnlichen Feature aus.

Sonos hat den Roam noch nicht offiziell bestätigt, allerdings tauchte Ende Januar ein Eintrag für einen neuen Sonos-Lautsprecher bei der US-Kommunikationsbehörde FCC auf. Sonos hat außerdem bestätigt, dass am 9. März ein neues Produkt vorgestellt werden soll. Dabei dürfte es sich um den Roam handeln. Laut The Verge wird der Roam in den USA 180 US-Dollar kosten. Er wäre damit eine günstigere Alternative zum Sonos Move, der in Deutschland ab 380 Euro verkauft wird.

(dahe)