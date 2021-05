Leaker: Nächstes MacBook Air wird auch bunt

Was die Farbauswahl seiner portablen Macs betrifft, ist Apple seit vielen Jahren konservativ. So gibt es das aktuelle MacBook Air in drei metallenen Schattierungen – Silber, "Spacegrau" und Gold. Beim MacBook Pro darf man wiederum nur zwischen Silber und "Spacegrau" wählen. Von den quietschbunten Farben, in denen es etwa das iBook G3 ab 1999 gab, ist der Konzern weit entfernt.

MacBook Air in sieben Farben?

Doch dieser Retrotrend könnte sich beleben. Nachdem der neue iMac M1 nun in satten sieben Farben offeriert wird – Blau, Grün, Rosé, Silber, Gelb, Orange und Violett –, steht einem bekannten Leaker zufolge auch die Einfärbung einer ersten MacBook-Baureihe bevor. Wie Jon Prosser in seinem jüngsten Video behauptet, soll es sich dabei um das kommende "MacBook Air M2" handeln. Die Information stammt von einer Quelle, die Prosser gegenüber bereits die iMac-M1-Farben genannt hatte. So sollen bereits Prototypen eines blauen MacBook existieren.

Vor dem besonders bunten iMac M1 hatte Apple sein iPad Air 4 erstmals in mehr Farben angeboten – darunter Grün und "Skyblau". Beim iPhone treibt es Apple schon länger bunt, so kam erst kürzlich ein violettes iPhone 12 außer der Reihe hinzu. Wann das neue MacBook Air, das angeblich dünner und leichter ausfallen soll, erscheinen wird, bleibt unklar. Beobachter rechnen mit der zweiten Jahreshälfte. Weiterhin arbeitet Apple an einem neuen Mini-LED-basierten Bildschirm, doch der ist wohl nicht vor kommendem Jahr für das Low-End-Notebook bereit.

M1-Macs anfangs "langweilig"

Das aktuelle MacBook Air M1 ist designtechnisch eher langweilig – es behielt den Look des Intel-Vorgängers und ist von außen nicht von diesem zu unterscheiden. Es erschien im Herbst 2020 zusammen mit – ebenfalls optisch unveränderten – MacBook-Pro- und Mac-mini-Modellen mit Apples hauseigenem M1-Chip.

Die Geschmacksrichtungen des iBook G3. (Bild: Apple / Wikipedia)

Der iMac M1 erinnert in seiner Buntheit ein wenig an die ersten iMac-Modelle mit Röhrenbildschirm, die Apple in zahlreichen Farben angeboten hatte. Danach legte das Unternehmen mit dem iBook G3 ebenfalls ein buntes Kunststoffgehäuse vor. Bis zum Jahr 2000 kamen insgesamt fünf Farben auf den Markt – Blueberry, Tangerine, Graphite, Indigo und Key Lime (ein Grünton). Die Maschinen wurden später durch deutlich zurückgenommenere und "normaler" wirkende iBooks in weißem Kunststoff ersetzt. (bsc)