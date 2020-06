Lebensverlängerung für Drupal 7 bis Ende 2022

Die Drupal-Entwickler möchten mit der Verlängerung des Supports von Version 7 um ein Jahr einen Beitrag leisten, Unternehmen und ihre Budgets in der COVID-19-Krise zu entlasten. Am geplanten Support-Ende für Drupal 8 am 2. November 2021 ändert sich jedoch nichts, denn hier endet der Support für das verwendete Framework Symfony 3. Dank der neuen Upgrade-Politik soll der Umstieg auf Drupal 8 auf die aktuelle Version 9 jedoch vergleichsweise einfach werden.

Wer dagegen noch Drupal-7-Websites pflegt, muss größeren Entwicklungsaufwand einplanen, um sie auf die die Versionen 8 oder 9 umzubauen. Immerhin besteht jetzt dafür etwas mehr Zeit, wie Drupal in einem Blogbeitrag erklärt. Um den zusätzlichen Aufwand zu finanzieren, rufen die Macher auf, zu spenden.

(emw)