Legion Slim 7i: Flaches Gaming-Notebook mit RTX-GPU

Lenovo ergänzt sein Portfolio an Gaming-Notebooks um ein besonders flaches Exemplar. Im Vollausbau des 15,6-Zöllers Legion Slim 7i stecken die in dieser Geräteklasse üblichen leistungsstarken Komponenten – ein Core-i-Achtkerner und Nvidias GeForce RTX 2060 –, doch statt eines unhandliches Klotzes ist das Notebook nur 1,8 Zentimeter hoch und wiegt weniger als 1,9 Kilogramm.

Obwohl das Notebook den Nvidia-Chip in der Max-Q-Variante beherbergt, bei der sich CPU und GPU ein gemeinsames Abwärme-Budget teilen, soll die GPU nicht einbrechen: Lenovo verspricht, dass der Grafikchip seine maximalen Taktraten bei internen Tests auch nach 5 Stunden Dauerlast noch halten konnte.

E-Sports-Bildschirm

Je nach Zielgruppe offeriert Lenovo unterschiedliche Bildschirme. Für Gamer mit E-Sports-Ambitionen wird es ein Full-HD-Panel mit 144 Hz geben. Nutzer, die die Rechenleistung eher für kreative Aufgaben nutzen wollen, bekommen alternativ auch ein Ultra-HD-Panel (3840 × 2160 Pixel) mit AdobeRGB-Farbraum und bis zu 600 cd/m².

Lenovo will das Legion Slim 7i ab Oktober zu Preisen ab 1400 Euro verkaufen und dann nähere Informationen zu konkreten Ausstattungsvarianten nennen. In günstigen Konfigurationen steckt keines der beiden oben genannten Displays, sondern ein herkömmliches 60-Hz-Full-HD-Panel; die Ansteuerung übernimmt dort der Mittelklasse-Chip GeForce GTX 1650 Ti ohne Raytracing-Unterstützung. Thunderbolt 3 und Wi-Fi 6 sind immer an Bord; Lenovo verspricht knapp 8 Stunden Akkulaufzeit.

