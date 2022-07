Lego: Atari 2600 aus 2500 Steinen vorgestellt

Lego traut sich erneut an den Nachbau einer klassischen Spielkonsole: Nach dem 2020 vorgestellten Bauset zum Nintendo Entertainment System (NES) hat das Unternehmen nun das Atari 2600 aus Klötzchen vorgestellt. Es besteht aus 2532 Teilen und kostet 370 Euro.

Erhältlich soll das Atari 2600 ab September sein. Das Lego-Bauset umfasst neben der Konsole auch einen Joystick, mehrere Steckmodule und kleine Szenen-Nachbauten aus bekannten Atari-Spielen: "Asteroids", "Adventure" und "Centipede" kommen mit Mini-Sets zum Aufstellen. Lego empfiehlt das Set für Erwachsene.

Das Set zum Atari 2600 besteht aus 2532 Teilen und umfasst drei Spiel-Steckmodule inklusive 3D-Szenen. (Bild: Lego)

Diorama im Inneren

Die Konsole selbst kann man öffnen, um ein kleines Nerd-Zimmer aus den 80er-Jahren freizulegen. Die Buttons der Konsole lassen schieben, auch der Joystick ist bewegbar. Zu ihm gehört ein Kabel, mit dem man den Joystick an die Konsole anschließen kann – eine Funktion hat das aber offenbar nicht. Die drei mitgelieferten Steckmodule lassen sich in einer Mini-Schublade aufbewahren oder standesgemäß in die Konsole stecken.

Mit dem Konsolennachbau feiert Lego etwas verspätet das 50-jährige Jubiläum des Videospielpioniers: Am 27. Juni 1972 gründeten Nolan Bushnell und Ted Dabney Atari. Das Atari 2600 gehört zu den bekanntesten Produkten des Kult-Unternehmens.

Erfahrung mit dem Bau von Baustein-Spielkonsolen hat Lego bereits 2020 mit dem NES gesammelt, das zu einer Reihe von Kooperationen zwischen Lego und Nintendo gehört. Das NES kommt mit einem Fernseher, an dem man per Kurbel eine Mario-Minifigur über den nachgestellten Bildschirm hüpfen lassen kann. Das Lego-NES besteht aus 2650 Steinen und ist mit einem Preis von 230 Euro deutlich günstiger als das neue Atari-Modell.

